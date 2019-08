Otra mala noticia para el campeón: Augusto Solari se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda

Los estudios realizados al mediocampista de Racing confirmaron lo que se temía apenas se lesionó en el partido frente a Central Córdoba.

Racing no para de recibir malas noticias. Además de no haber ganado ningún partido en lo que va del semestre, la Academia venía acumulando lesiones todas las semanas y ahora sumó una de mucha gravedad: los estudios que se realizó Augusto Solari luego del partido frente a Central Córdoba de Santiago del Estero confirmaron que el mediocampista sufrió la rotura del ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará al menos seis meses fuera de las canchas.

Augusto Solari sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



¡Fuerza, campeón! 💪💪💪 pic.twitter.com/Gvc2vwmY8g — 🏆 (@RacingClub) 26 de agosto de 2019

En el conjunto de Avellaneda temían este diagnóstico apenas se produjo la lesión, a los 20 minutos del segundo tiempo del duelo de la cuarta fecha de la Superliga: el llanto del jugador cuando se retiraba de la cancha no hacía presagiar nada bueno. Sin embargo, este lunes por la mañana, cuando se retiró de la clínica luego de hacerse los análisis, Solari se mostró ilusionado: "Los médicos me dijeron que quizás no era tan grave". A las pocas horas, de todos modos, se oficializó el parte médico tan temido.

A partir del diagnóstico, el volante deberá ser operado y se perderá todo lo que queda del actual campeonato y, como mínimo, el arranque de la participación de Racing en la 2020. De esta manera, Eduardo Coudet perderá a uno de los únicos futbolistas del plantel que estaba en un nivel similar al que había tenido durante la temporada pasada y deberá ver cómo lo reemplaza. La Academia, incluso, tendrá la posibilidad de ir en busca de un refuerzo, siempre que sea dentro del fútbol argentino.