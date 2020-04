Otra exnovia de Sebastián Villa se suma a la denuncia por violencia de género: "Terminé con él porque me maltrató"

Alexandra Marín, quien tuvo una relación con el futbolista de Boca, le brindó todo su apoyo a Daniela Cortés, quien publicó una denuncia por golpes.

La denuncia de Daniela Cortés sobre violencia de género para con Sebastián Villa caló hondo y no solamente en . Su desesperante pedido de ayuda en medio de una cuarentena obligatoria encendió las alarmas de propios y ajenos, y la noticia trascendió más allá de , su país natal.

"Fueron dos años donde perdoné y perdoné golpes, esperando un cambio de él", comenzó escribiendo en su posteo de Instagram quien hasta hace horas compartió casa con el jugador de la Selección Tricolor. No tardaron en reproducirse los mensajes de apoyo a la víctima como así tampoco los de pedidos de resoluciones: que Boca hiciera algo y se pusiera a su disposición.

Al correr de las horas, no solamente el club emitió un comunicado poniéndose a disposición de la Justicia y al resguardo de la mujer, sino que fue otra colombiana la que se movilizó para darle su apoyo personalmente, a través de sus redes sociales. Se trata de Alexandra Marín, ex novia del jugador, quien se encargó de enviarle mensajes a su coterránea extendiéndole un apoyo incondicional y dando a conocer que ella también había sido víctima de Villa, por maltratos constantes.

Alexandra Marín, ex novia de Sebastián Villa, publicó un video en su cuenta de Instagram (@Alexamarinpo) en el que revela que terminó su relación con el jugador por maltrato. pic.twitter.com/GDS91jdvfF — Ovacion24 (@ovacion24) April 28, 2020

"No se queden calladas, a veces por no meter en problemas a la familia no se dicen las cosas. Fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué terminé, fue por maltrato, él me maltrató. No se aguanten eso en sus casas, no se queden esperando que pase algo peor. Yo tomé una decisión a tiempo y terminé la relación, decidí escribirle a Daniela", comentó Marín.

Por su parte, el colombiano también hizo su descargo y ya todo está en manos de la justicia argentina.