Osorio salió a aclarar que no renunció como DT de la Selección de Paraguay

Un periodista paraguayo lanzó el rumor en redes, pero no tardó en llegar un desmentido del propio entrenador que se encuentra en la Argentina.

Nuevos rumores envuelven al colombiano Juan Carlos Osorio, justo cuando se pensaba que la llegada del portugués Carlos Queiroz a la selección de Colombia calmaría las aguas en la Albirroja.

Es que Osorio no oculta su intención de dirigir al combinado mayor de su país y eso generó críticas e incluso desconfianza en los fanáticos y medios paraguayos.

En la noche de este domingo, el rumor de una posible renuncia del adiestrador explotó como una bomba en los medios guaraníes: “Se va Osorio. Dato que hace 5 minutos me pasaron”, fue el mensaje que lanzó vía Twitter Javier Sosa, comentarista del Canal 9 de Asunción.

Sosa fue más concreto aún al asegurar que Horacio Cartes, ex-presidente de Paraguay, tomaría la riendas del Departamento de Selección y que el elegido para dirigir a los albirrojos en la Copa América Brasil 2019 es otro colombiano. “Leonel Álvarez sería el DT de Paraguay”, lanzó Sosa al mismo tiempo en que aseguraba tener absoluta confianza en su fuente.

Pero estos rumores fueron desmentidos por el propio Juan Carlos Osorio, casi a la medianoche, en un contacto telefónico con el programa 'Fútbol a lo Grande' del canal Telefuturo: "No he renunciado a la selección", fue la tajante respuesta de Osorio ante el rumor de su renuncia y, además, comentó el motivo por el cual no se encuentra en Paraguay.

"Quiero aclarar que la no presencia mía en Asunción, es porque mi hijo menor se está probando con un club en la Argentina", subrayó.

Pero el adiestrador colombiano dejó entrever que su relacionamiento con los dirigentes guaraníes no es perfecto: "En cualquier relación hay diferencias o debates", concluyó.