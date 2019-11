Osorio: Me equivoqué con la selección del grupo

Una vez más el técnico de Nacional hizo su mea culpa por el resultado negativo del equipo ante Junior en Barranquilla.

Atlético Nacional perdió y perdió mal en el Metropolitano, en una de las presentaciones más bajas vistas con el equipo bajo el mando de Juan Carlos Osorio. El técnico reconoció sus errores luego de dejar al Verde cerca de resignar el paso a la final de la Liga Águila.

Para Osorio, Junior fue superior en el primer tiempo de la mano de un hombre curtido como Teófilo Gutiérrez: "Ellos, con un media punta aparte de ser muy buen jugador, un hombre ladino que dominó el juego, lo gobernó. A partir de ahí ellos encontraron la superioridad en el primer tiempo".

Sobre los constantes encontronazos de Alexis Henríquez con el delantero 'Tiburón', situación que comenzó el fin de semana en Medellín, el técnico manifestó que "yo soy un hombre que respeto mucho a los rivales, pero por encima de todo está el Fair Play. A mí no me gusta la trampa, ni el engaño; me irrita y no soy capaz de ocultarlo. Mis jugadores cayeron en otra idea, ya es un tema para resolver en lo personal con mis jugadores".

Pero para el entrenador el factor clave de la derrota pasó por sus propios errores, principalmente en la elección de la nómina, tal y como lo reconoció: "Me equivoqué en la selección del grupo, pensábamos que con un volante distribuidor íbamos a controlarles el tercio medio. Para el segundo tiempo resolvimos poner un volante central más para recuperar, caso Baldomero, y creo que les nivelamos el juego, pero fue imposible concretar".

"Me equivoqué en el planteamiento inicial. Pensamos que, con un volante distribuidor como Daniel, íbamos a controlar el tercio medio. Fue imposible", insistió ante las preguntas de la prensa sobre cuáles fueron las razones para la deslucida presentación de Nacional.

También aseguró que al menos por nombres, el Verdolaga debió mostrar otra intención y ejecución de su idea de juego. "Yo creo que cuando uno tiene en campo a Vladimir Hernández, Yerson Candelo, Jarlan Barrera y Pablo Ceppelini, es un equipo que debe generar mejores y más claras opciones de juego".

"Continuaremos mejorando nuestra idea de juego y ojalá que a futuro podamos generar mayor fútbol ofensivo", finalizó.