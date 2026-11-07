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Bundesliga II
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Osnabrück vs. Kaiserslautern hoy en directo: ¿quién retransmite el partido por TV y en streaming?

Osnabrueck vs Kaiserslautern
Osnabrueck
Kaiserslautern
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el Osnabrück se enfrenta al Kaiserslautern. Pero ¿quién emite hoy el partido en directo por televisión y en streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
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ParaguayDisney+ Premium Argentina
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  • Acceda al canal oficial. Visite la web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Osnabrück vs. Kaiserslautern: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Stadium at the Bremer Brucke

El VfL Osnabrück recibe al 1. FC Kaiserslautern en el Bremer Brücke en un duelo de segunda división. Ambos equipos atraviesan momentos muy distintos, algo que podría marcar el partido.

El Osnabrück ocupa la duodécima posición y lucha por no perder el contacto con la zona media de la tabla. Su entrenador, Timo Schultz, busca regularidad después de que su equipo haya encadenado resultados irregulares.

El Kaiserslautern llega como cuarto clasificado y atraviesa un gran momento de forma. Su entrenador, Torsten Lieberknecht, ha llevado a los Diablos Rojos a entrar de lleno en la lucha por el ascenso.

Los visitantes del Palatinado llegan con confianza: cuatro victorias en cinco partidos oficiales y ni un solo gol encajado. Esas son las cifras que definen actualmente al Kaiserslautern.

Para el Osnabrück es un reto difícil, pero el Bremer Brücke puede ser un factor. Una victoria en casa mejoraría considerablemente su situación en la tabla.

A continuación, encontraréis toda la información sobre dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Osnabrück y el Kaiserslautern?

El Osnabrück llega a este encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 0-2 ante el VfL Wolfsburg. Antes había logrado un contundente 3-0 frente al Greuther Fürth que despertó esperanzas por un momento. En total, el Osnabrück marcó cinco goles y encajó seis en ese periodo.

El Kaiserslautern atraviesa un momento de forma extraordinario y llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el FCK perdió por 0-3 ante el Hertha BSC, el único tropiezo de una racha por lo demás sólida. Antes, el Kaiserslautern ganó 2-0 al Hannover 96 en la Copa de Alemania y 0-1 a domicilio al 1. FC Núremberg. En los cuatro partidos anteriores a la derrota contra el Hertha, el FCK no encajó ni un solo gol.

OSN

OSN - Formulario

DIF
L0-1
DOD
D1-1
ABI
L2-1
GFT
W3-0
WOB
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCK

FCK - Formulario

HDH
D0-0
BOC
W2-0
FCN
W0-1
H96
W0-2
BSC
L0-3
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Osnabrück vs. Kaiserslautern: alineaciones

Osnabrueck contra Kaiserslautern alineaciones probables

Manager

  • T. Schultz

Osnabrück vs. Kaiserslautern: estado de forma

OSN

OSN - Formulario

DIF
L0-1
DOD
D1-1
ABI
L2-1
GFT
W3-0
WOB
L2-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FCK

FCK - Formulario

HDH
D0-0
BOC
W2-0
FCN
W0-1
H96
W0-2
BSC
L0-3
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5

Osnabrück vs. Kaiserslautern: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

OsnabrueckEmpateKaiserslautern
1
1
3
Bundesliga II
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
3
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
2
F
Bundesliga II
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
2
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
F
3ª División
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
0
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
F
3ª División
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
2
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
0
F
3ª División
Kaiserslautern badge
Kaiserslautern
FCK
1
Osnabrueck badge
Osnabrueck
OSN
3
F
7Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Osnabrück vs. Kaiserslautern: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
10910238+1528
W
W
D
W
W
2
NúrembergNúrembergFCN
106312413+1121
W
L
D
D
W
3
WolfsburgoWolfsburgoWOB
105412514+1119
W
D
W
D
W
4
KaiserslauternKaiserslauternFCK
1053297+218
L
W
W
D
W
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
7
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
104241615+114
W
L
W
W
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113351319-612
L
W
L
W
L
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
OsnabrueckOsnabrueckOSN
103251417-311
L
W
L
D
D
13
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
W
L
L
W
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
17
DarmstadtDarmstadtSVD
10235919-109
D
D
L
W
L
18
Holstein KielHolstein KielHSK
101541012-28
L
W
D
L
D
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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