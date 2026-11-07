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Osnabrück vs. Kaiserslautern: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 7 nov 2026 - 07:00 Stadium at the Bremer Brucke

El VfL Osnabrück recibe al 1. FC Kaiserslautern en el Bremer Brücke en un duelo de segunda división. Ambos equipos atraviesan momentos muy distintos, algo que podría marcar el partido.

El Osnabrück ocupa la duodécima posición y lucha por no perder el contacto con la zona media de la tabla. Su entrenador, Timo Schultz, busca regularidad después de que su equipo haya encadenado resultados irregulares.

El Kaiserslautern llega como cuarto clasificado y atraviesa un gran momento de forma. Su entrenador, Torsten Lieberknecht, ha llevado a los Diablos Rojos a entrar de lleno en la lucha por el ascenso.

Los visitantes del Palatinado llegan con confianza: cuatro victorias en cinco partidos oficiales y ni un solo gol encajado. Esas son las cifras que definen actualmente al Kaiserslautern.

Para el Osnabrück es un reto difícil, pero el Bremer Brücke puede ser un factor. Una victoria en casa mejoraría considerablemente su situación en la tabla.

A continuación, encontraréis toda la información sobre dónde ver hoy el partido en directo por televisión y streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Osnabrück y el Kaiserslautern?

El Osnabrück llega a este encuentro con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente cayó por 0-2 ante el VfL Wolfsburg. Antes había logrado un contundente 3-0 frente al Greuther Fürth que despertó esperanzas por un momento. En total, el Osnabrück marcó cinco goles y encajó seis en ese periodo.

El Kaiserslautern atraviesa un momento de forma extraordinario y llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos oficiales. En su encuentro más reciente, el FCK perdió por 0-3 ante el Hertha BSC, el único tropiezo de una racha por lo demás sólida. Antes, el Kaiserslautern ganó 2-0 al Hannover 96 en la Copa de Alemania y 0-1 a domicilio al 1. FC Núremberg. En los cuatro partidos anteriores a la derrota contra el Hertha, el FCK no encajó ni un solo gol.

Osnabrück vs. Kaiserslautern: alineaciones

Osnabrück vs. Kaiserslautern: estado de forma

Osnabrück vs. Kaiserslautern: balance de enfrentamientos directos

Osnabrück vs. Kaiserslautern: las clasificaciones