Óscar Opazo: "Tenía ganas de aportar a la Selección y creo que lo hice bien"

El lateral de Colo Colo jugó todo el compromiso ante Estados Unidos y anotó el empate 1-1 en Houston.

Luego de la derrota por 3-1 ante en San Diego, la Selección chilena llegaba con presión al partido frente a en Houston. Y ésta fue mayor aún tras el gol tempranero de Christian Pulisic, sin embargo, La Roja se repuso rápido y consiguió el empate 1-1.

El autor de la única conquista del representativo nacional fue Óscar Opazo, quien a los 9' sacó un zurdazo cruzado. El hombre de actuó a perfil cambiado, fue uno de los puntos altos, mostró personalidad y sacó puntos para la nómina final de la de .

“Esto es día a día. Tengo que seguir haciendo las cosas bien en mi club. Para nada me siento seguro”, dijo el Torta de cara al certamen que se disputará desde el 14 de junio al 7 de julio. Además, el lateral albo analizó su cometido frente a los norteamericanos. "Contento por el debut y creo que le pude responder al 'profe'. Hay tiempo y podemos seguir mejorando".

“Siempre lo he dicho, es más difícil cuando entras pocos minutos. Cuando entras desde el principio entras en juego mas rápido. Quería un partido así, desde el principio. Tenía ganas de aportar a la Selección. No me había tocado participar mucho, y creo que lo hice bien. Éste es el camino”, dijo en diálogo con CDF.

Finalmente, se mostró conforme con el rendimiento del equipo que dirige Reinaldo Rueda. “Había que corregir mucho, en el primer tiempo se corrigió bastante. estaba acostumbrado a jugar con laterales que lleguen arriba y creo que así se dio. En el segundo tiempo nos desgastamos”, cerró.