Cristian Willaert se sorprendió por las declaraciones de Óscar García en ESPN. El entrenador interino del Ajax mostró gran confianza en el futuro del equipo y pronosticó ganar la liga la próxima temporada.

García quiere seguir como entrenador del Ajax, asegura haberse enamorado del club y disfrutar trabajando con su gente: «Es un club grande y fantástico. Ya lo he dicho antes y sigo creyéndolo: la próxima temporada el Ajax será campeón».

Sorprendido, Willaert le pide confirmarlo y García insiste: «¿Pero contigo como entrenador? ¿Crees que es posible?», pregunta el periodista.

«Conmigo o con otro entrenador, pero estoy seguro de que el Ajax será campeón la próxima temporada», afirma García con determinación. «¿Cómo puedes estar tan seguro, si estáis, no sé, a quinientos puntos del PSV? Tienen una plantilla fantástica y un entrenador fantástico», pregunta el atónito reportero de ESPN.

El técnico recuerda que tras el verano el marcador se pone a cero. Willaert insiste: con pocos recursos, ¿cómo construirá el Ajax un equipo campeón?

«Esa no es una pregunta para mí», responde García, y añade: «Realmente creo en ello». Luego señala la clave del éxito: «Solo hay que ganar más partidos que los demás. Con buenas actuaciones, debería salir bien».

Willaert no se conforma con la respuesta de García y pregunta cómo hará el equipo para rendir mejor que la temporada pasada. El jugador del Ajax titubea y luego afirma que hay que trabajar duro: «Creo en el trabajo duro y Cruijff tiene sus planes. Estoy seguro de que funcionará».