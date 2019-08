Óscar Duarte fue presentado como nuevo jugador de Levante

Primera División de Costa Rica: El defensor costarricense ofreció este viernes una conferencia de prensa de presentación en el club español.

Óscar Duarte ya habla como jugador de . En la conferencia de prensa de presentación, el costarricense aseguró estar "muy contento" por llegar al club azulgrana y aceptó que le pidió consejos a su compatriota Keylor Navas antes de tomar la decisión definitiva.

"Cuando me dijeron que viajara hablé con él y me transmitió lo que mis representantes me habían dicho. Que era un club espectacular, muy acogedor. Ayer ya empecé a trabajar y estoy muy contento de estar aquí", dijo en conferencia de prensa Duarte, quien se convirtió en el segundo jugador tico en llegar a Levante.

"Voy a dejar todo dentro de la cancha. Ya conozco a alguno de mis compañeros y sé de la calidad que tienen. Vengo a eso, a tratar de trabajar y ganarme algo, pero siempre con esa humildad", agregó el ex de .

Sobre las otras ofertas que tuvo en este mercado, contó: "Gracias a Dios tuvimos algunas otras ofertas, pero no era lo que buscábamos. Queríamos seguir en , y cuando llamó el Levante no lo dudamos. Es un club serio, que quiere que sus jugadores crezcan y con un buen proyecto".

"Lo único que quiero es seguir creciendo. Espero trasladar mi experiencia al equipo, y luego lo individual queda en un segundo plano", cerró.