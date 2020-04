Hernán Díaz, excompañero del Burrito, le expresó toda su admiración: "Ortega fue el mejor jugador del mundo"

Pieza de los mejores planteles del Millonario en su historia, mostró su museo de camisetas y entrado en confianza soltó su fanatismo por el jujeño.

Hernán Díaz fue parte de los gloriosos años noventa al mando de Ramón Díaz, en esos equipos donde ganar, gustar y golear parecía una obligación. Sin embargo, la Hormiga no duda y hoy sentencia: "El River de Gallardo es el mejor de la historia. No habrá nada igual a Madrid. No quiero exagerar, pero siento que ganó el partido más importante de la historia del fútbol argentino".

"Francescoli está en el , pero también te digo que para mí Ortega fue el mejor jugador del mundo. No puedo ser objetivo", deslizó en un Instagram Live con el periodista Fede Rubi. Amigos hasta el día de hoy, ambos comparten trabajo en las divisiones inferiores del Millonario.

Tiene un palco preferencial para observar de cerca el método del Muñeco en el predio de Ezeiza, sus obsesiones y su meticuloso ejercicio como entrenador. "Veo todos los días a Gallardo. Tenemos una amistad. Nosotros entrenamos en Ezeiza. Parece increíble, pero Marcelo sabe quién es el lateral de la Octava División, si cerró mal el lateral de la Sexta... Es increíble", confesó.

"Mi mejor recuerdo con River es cuando levantamos la Libertadores en el Monumental. Se me pone la piel de gallina. Siento el cariño de la gente. Será algo que perdure para toda la vida. Disfruté jugar con tantos monstruos. El River de los 90 era un equipo de la hostia", explicó para finalizar.