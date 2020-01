Oriente Petrolero anuncia cuatro retornos a su primer plantel

El equipo refinero anunció la llegada de Banegas, Zoch, Montenegro y Sánchez para el inicio del campeonato boliviano y la Copa Sudamericana.

Oriente Petrolero confirmó el regreso de cuatro de sus jugadores para la presente temporada en la que jugará los dos torneos de la liga local y la .

El arquero Rodrigo Banegas, el lateral Juan Calos Montenegro, el mediocampista Matheo Zoch y el delantero Ronaldo Sánchez fueron confirmados como nuevos jugadores del equipo refinero que busca sobresalir este año en .

Banegas jugó la pasada temporada en San José, siendo titular en todo el semestre, Montenegro también fue titular en Guabirá con el que no tuvo una buena campaña, Zoch fue parte de Royal Pari que tampoco pudo lograr la clasificación a un torneo internacional, mientras que Sánchez fue parte de The Strongest, aunque no logró jugar muchos partidos.

Los cuatro jugadores se sumarán al trabajo del equipo refinero a partir del lunes bajo la conducción del argentino Pablo Sánchez.