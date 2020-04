Oribe Peralta tiene claro que no será entrenador cuando se retire

El delantero aseguró categóricamente que su futuro estará lejos de los banquillos.

Aunque quedó la impresión de que en algún momento tuvo el nivel para emigrar al Viejo Continente, la carrera de Oribe Peralta está marcada por el sacrificio y el esfuerzo, dominando el campeonato muchos años gracias a su olfato goleador.

El Cepillo ya no es ningún joven. A sus 36 años el retiro se ve más cercano que tardío, y el hoy delantero del Guadalajara tiene claro a qué no se desea dedicar. En entrevista con TUDN platicó sobre diversos tópicos, abordando cuando desee colgar las botas.

"Lo he pensado y mi futuro no está cerca de las canchas. Si pudiera hacer algo para ayudar a los jóvenes, a los niños, transmitirlo. En mis planes próximos el ser entrenador está completamente descartado, seguir con la misma vida que he tenido durante prácticamente 20 años, en este momento no es una prioridad en mi vida", contó.

Igualmente, confesó que siente que ha quedado a deber en el Rebaño Sagrado, intentando colaborar jugando o desde el banquillo: “Me quedaron marcadas unas palabras que me dio mi papá. Me dijo que un equipo se componía de 15 jugadores, en aquel entonces, en el rancho y por más de 23 a nivel profesional”.

“Yo soy parte de un equipo que busca un objetivo en común; las victorias y las derrotas son de todos. Si juego o no juego, yo estoy ahí para apoyar y para aportar lo más que pueda y desde donde me toque. Al final de cuentas estoy en un grupo que busca un objetivo en común y no puedo estar por encima de nadie”, dijo para finalizar.