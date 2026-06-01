Oranjezomer desvela el plan de Arne Slot: «He hablado un rato con él»

Chris Woerts cree que Arne Slot no entrenará por ahora. Lo dijo el lunes en el programa «De Oranjezomer».

El Liverpool lo destituyó el sábado tras una temporada decepcionante, así que su futuro inmediato es una incógnita.

«Hoy he hablado con él y creo que se tomará un año sabático para descansar y estar con su familia antes de decidir su próximo paso», explica Woerts.

Slot dirigió al Feyenoord con éxito entre 2021 y 2024, y tras las dudas planteadas por el nuevo director técnico Dévy Rigaux sobre el futuro de Robin van Persie, en De Oranjezomer se especula con su regreso.

«Slot no va a volver, eso es seguro», afirma Woerts. «Nunca hay que volver al antiguo club después de dos o tres años. No va a salir bien, va a ser un desastre».

Youri Mulder aconseja al director general, Robert Eenhoorn, y a Rigaux que nombren un entrenador con el que puedan trabajar en los próximos años. «Es una pena que no pueda ser Slot, sería perfecto para el Feyenoord. Pero… ¿creo que Eenhoorn y Slot ya no se llevan del todo bien…?»

«No», responde Woerts de inmediato. «Eenhoorn lo despidió de inmediato del AZ cuando se fue al Feyenoord. Así que no es precisamente una unión feliz».