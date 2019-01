Optimismo con Sergio Ramos: se espera que juegue ya ante el Alavés

El capitán del Real Madrid se retiró lesionado ante el Espanyol, pero podría perderse sólo la Copa ante el Girona. Mañana, pruebas

Apenas un día después, las alarmas van apagándose en el Real Madrid con la lesión de Sergio Ramos. El capitán blanco tuvo que retirarse al descanso del partido ante el Espanyol tras un golpe de Sergio García en la pierna izquierda. El de Camas se dolía de la rodilla izquierda (en el momento del golpe tenía la pierna apoyada en el césped), con lo que este domingo por la noche había todavía cierta cautela sobre el posible alcance de la dolencia. Todo apuntaba a un simple golpe, pero no ha sido hasta este lunes cuando desde el club blanco han certificado que no se teme que la lesión vaya a revestir mayor gravedad, según pudo saber Goal.

Este martes, Sergio Ramos pasará pruebas médicas que certificarán si hay una lesión en su rodilla izquierda o no, pero el optimismo es total en el club blanco. De hecho, se cuenta con que se perderá el partido ante el Girona en Copa del Rey por precaución, pero que debería estar listo para enfrentarse ya al Alavés este próximo domingo. Una buenísima noticia para el equipo merengue, en pleno proceso de recuperación de su mejor forma.

Y es que se da la circunstancia de que el partido ante el equipo vitoriano es muy sensible para el Real Madrid, pero especialmente para Solari. Puesto que Varane y Carvajal no podrán jugar por sanción en el Santiago Bernabéu. Y Jesús Vallejo está lesionado. De manera que ya se barruntaba con que podría tener que sacar de la chistera algún invento para construir su zaga. No obstante, en los últimos veinte minutos ante el Espanyol (tras la expulsión de Varane), Solari probó a Casemiro y a Reguilón junto a Nacho sin demasiado éxito.

A priori, tal y como está la situación a día de hoy en el Real Madrid, Raphael Varane jugará en Copa ante el Girona junto a Nacho Fernández, mientras que se espera que el capitán Sergio Ramos esté ya listo para jugar ante el Alavés junto al mismo Nacho Fernández, según explican fuentes autorizadas a Goal. Con Odriozola, Marcelo y Reguilón en los laterales, la composición de la defensa ya no se dibuja tan problemática como podría parecer este domingo por la noche.