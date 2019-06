"Operación salida": el Barça quiere recaudar 200 millones para reinvertirlos en fichajes

Coutinho, Malcom, Cillessen, Semedo, André Gomes, Rafinha o Cucurella, en rampa de salida

Antes de entrar, dejen salir. Esa vieja ley no escrita es la que tiene que aplicar el FC de cara a la planificación de la temporada 2019-2020. Entre otras cosas, porque el club ya tiene cubierto el presupuesto anual para fichajes con la contratación de Frenkie De Jong -75 millones fijos-, y ahora necesita vender para después del 30 de junio, poder comprar. La lista de posibles bajas tiene muchos nombres propios y diferente acomodo en el mercado. El Barça busca recaudar el suficiente dinero como para poder acometer los posibles fichajes. Los aficionados culés anhelan que el club ate los fichajes de los que más suenan: De Ligt, Griezmann o Rodrigo...Pero para que eso suceda, antes hay que vender. El club sabe que tiene una decena de jugadores con los que hacer caja y sacar unos 150 millones. Eso sí, sabe que tiene necesidad de vender. Y que, a poder ser, debe hacerlo antes del 30 de junio.

Philippe Coutinho. Nadie del club certifica que le buscan salida para no depreciar su valor, pero es un hecho que el FC Barcelona le busca equipo y que valorarían una buena oferta si llega. No ha triunfado en Barcelona, ha rendido muy por debajo de lo esperado y para la economía del club sería vital poder "colocarlo" en el mercado por una oferta que esté entre los 80-100 "kilos". Sin duda, es la venta que el club tiene más difícil. Si el jugador, que no está cómodo, decide dar un paso adelante para salir, sería la mejor solución para ambas partes. Mercado tiene.

Jasper Cillessen. El holandés no quiere seguir siendo eterno suplente de Ter Stegen, quiere salir y jugar en otro equipo potente para tener minutos. Con una cláusula de 60 millones, el Barcelona desea hacer "caja" con él y valora su marcha en una cifra entre los 25-30 millones. y están interesados. En , el CF sigue con interés su situación.

Thomas Vermaelen. El central belga, una máquina de lesionarse por desgracia para él, ya sabe que no va a seguir en Can Barça. Acaba contrato con el FC Barcelona y el club azulgrana no le renovará por lo que tendrá que buscarse equipo. El Olympiacos griego sería uno de los clubs que tiene más opciones de incorporarle y podría presentarle una oferta en breve.

Jason Murillo. Su cesión al Barcelona ha sido una profunda decepción. Ni ha jugado, ni ha estado al nivel que el club buscaba. El central colombiano acaba su contrato de seis meses con el Barça y los culés devolverán al jugador al Valencia CF. Ahí, será el club ché el que tenga la obligación de buscar una manera de deshacerse de un jugador que no cuenta para Marcelino.

Kevin Prince Boateng. Acaba su etapa de cesión el próximo 30 de junio después de haber sido un auténtico fiasco para el Barcelona. Ni tuvo demasiados minutos, ni cuando los tuvo, supo qué hacer con ellos. Rindió muy por debajo de lo que la secretaría técnica esperaba y con toda seguridad, volverá al , que tendrá que decidir si se lo queda o si hace negocio con él.

Nelson Semedo. Bastante harto de tener que alternar la titularidad con Sergi Roberto, el portugués no se encuentra cómodo. Quiere jugar más, sentirse importante y podría querer salir del club si llega una buena oferta por él. Tiene una cláusula de 100 "kilos" y el Barça pide unos 35 millones para venderle. El del Cholo Simeone está muy interesado en ficharle.

Marc Cucurella. Su magnífica temporada, su mejor aval. Después que el haya pagado 2 millones por él, ahora el FC Barcelona quiere recomprarlo por 4 millones y después, "hacer caja" con un jugador que tiene un gran cartel. El fútbol alemán e italiano le siguen muy de cerca. , Borusssia MG y sobre todo, , siguen sus evolución con atención.

Rafinha Alcántara. Por unas o por otras, no acaba de encontrar su sitio en Barcelona. El canterano azulgrana está a punto de recuperarse de su enésima lesión de gravedad y parece que sus opciones en ‘Can Barça’ se han acabado. Todo parece indicar que deberá buscar suerte lejos del Camp Nou, veremos si en calidad de cedido o con un traspaso definitivo.

Denis Suárez. Después de seis meses cedido en el , donde no ha sido titular ni ha tenido un rendimiento destacable, ahora varios clubes de persiguen persuadirle para que acabe firmando por ellos. El Barcelona quiere hacer "caja" con un jugador que no acaba de triunfar y hay varios equipos interesados: Valencia, o aguardan la resolución de su futuro.

Malcom. Quiere seguir en el club, cada vez que ha jugado lo ha hecho bien y aceptaría seguir como suplente. En el club tienen dudas sobre qué hacer con el brasileño. En su momento ya dijo "no" a una oferta enorme de , de más de 50 millones de euros, y hay varios clubes interesados en poder incorporarle: entre otros el .

André Gomes. Cedido en el de la Premier, el portugués podría regresar a Barcelona, pero existen varios clubes ingleses muy interesados en pagar para hacerse con él de manera definitiva en forma de traspaso. El Barcelona aspira a recaudar unos 25 millones con el luso, que ya sabe del enorme interés del para conseguir su fichaje.