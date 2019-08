"Operación Neymar": Barcelona ya sabe la fecha límite, el 10 de agosto

Neymar sigue deseando salir de París y espera un movimiento oficial del Barcelona

Todo parece complicado, pero ni el - desde la más absoluta discreción-, ni el propio Neymar - que sigue queriendo salir de París-, arrojan la toalla. Neymar no tiene intención de jugar más con el . El futbolista brasileño sigue en rebeldía y su decisión es firme: Quiere salir este verano y lo ha comunicado por activa y por pasiva a los dirigentes del PSG que, no obstante, no están dispuestos a que esa salida llegue si no se produce una gran oferta. Neymar espera un movimiento oficial, en firme, del Barça: bien a través de una oferta económica, bien a través de la posibilidad de un trueque con jugadores o incluso llegando a ofrecer la posibilidad de pactar una cesión con opción de compra para la próxima temporada. Sin embargo, a Neymar y al Barça se les empieza a acabar el tiempo.

Y es que la "operación Neymar" tiene fecha límite. Concretamente, se trata del inicio de la Liga Francesa, el 10 de agosto. Según informa L’Équipe, el club parisino se ha marcado este día como el límite para decidir qué hacer con una de sus estrellas, y así poderse centrar plenamente en la competición local. Si no hay decisión en firme por Neymar Junior, los parisinos entienden que sería imposible dejar salir al brasileño con el campeonato local ya comenzado, ya que quieren tener su plantilla cerrada cuanto antes. Y no están dispuestos a dejar marchar a Neymar sin tener antes un sustituto de garantías.

Neymar y su entorno están impacientándose, cada vez más, esperando el movimiento oficial del Barça para dar el paso adelante definitivo que le permita regresar al Camp Nou. El brasileño tiene contrato hasta el 30 de junio de 2020 y sigue esperando la oferta oficial azulgrana. De momento no llega y el PSG, que tiene la sartén por el mango, señala una fecha límite: el 10 de agosto. Ese día comienza la Ligue-1 y resulta muy complicado que Neymar Junior salga del club una vez que la temporada oficial haya comenzado en .

El cerco se estrecha, Neymar ya sabe qué hoja de ruta debe seguir y ahora le toca mover ficha al Barcelona. El PSG ya dejó clara su postura: están dispuestos a escuchar una gran oferta, pero no a dejarle salir sin más. Lógico y normal, porque para algo pagaron 222 millones de euros hace dos veranos. Si el Barça quiere a Ney, ahora es el momento. Le quedan sólo 10 días para lograr cuadrar algo que parerce muy complicado.