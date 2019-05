"Operación lateral" en el Atleti: gustan Telles, Olivera, Fernandes, Meunier y Trippier

Simeone tiene claro que una de las prioridades para el futuro Atleti es tener laterales de muchísimo nivel

"Dime qué laterales tienes y te diré como juega tu equipo". La frase es cosecha propia de Diego Pablo Simeone en una entrevista en la televisón argentina hace unos días y ahora cobra sentido. Con la marcha de Juanfran, la incertidumbre del futuro de Arias - no ha rendido como se esperaba pero podría tener una segunda oportunidad- y la opción de Filipe Luis en el aire - su prioridad es seguir un año más-, el está peinando el mercado en busca de laterales que le puedan aportar profundidad al juego del equipo. Tanto en el sector derecho como en el perfil izquierdo.

Los candidatos que maneja el club son muchos y la lista no para de crecer. en los últimos días, el club rojiblanco está buscando las mejores opciones en relación calidad-precio. Es un secreto a voces que los fichajes del Atleti siempre suelen producirse después del consenso general entre el criterio de Miguel Ángel Gil Marín, el consejero delegado del club; Andrea Berta, el secretario técnico; y Diego Pablo Simeone, el entrenador del equipo. Los tres están trabajando en la planificación de la próxima temporada y los tres ya saben que el puesto de lateral es una prioridad absoluta para Simeone.

Aunque no hay nada definitivo, el Atlético de Madrid se está moviendo en varias direcciones. En las últimas horas se ha hablado del interés en Mario Fernandes, internacional ruso enrolado en las filas del CSKA. Es potente, rápido y además puede jugar incluso de interior en el centro del campo. Un jugador muy interesante que el Atleti está teniendo en cuenta por su polivalencia. Otro candidato, según publica Le10Sport, es Thomas Meunier, lateral derecho del que tiene 27 años y contrato con el club francés hasta el año 2020. Una pieza interesante para el Atleti, porque Meuniier quedaría libre la próxima temporada, si es que el PSG decide no extender su contrato en los próximos días . Otro nombre sobre la mesa es el de Trippier, latereal diesto del e internacional inglés, al que se ha vinculado al Atlético de Madrid en los medios de comunicación británicos, donde se especula que los rojiblancos estarían dispuestos a abonar unos 25 millones por su traspaso.

En el carril izquierdo, el Atleti también tiene previsto fichar. El gran candidato sigue siendo el defensa del , Alex Telles, con una cláusula de 40 millones de euros que el Atlético de Madrid, según avanzó Goal, está tratando de rebajar negociando con los "dragones" un traspaso de club a club. El jugador quiere firmar por el Atleti, considera que sería un paso adelante en su carrera y pondrá de su parte si llega el caso. Otro nombre que interesa y gusta es el de Olivera, jugador del , que el año pasado actuó en el . Tiene un perfil ideal: no es demasiado caro, es rápido, potente físicamente y también puede jugar de volante. Eso sí, el Getafe no tiene previsto desprenderse de él y salvo una buena oferta, cuenta con él para la próxima temporada. Y por supuesto, el Atlético no pierde de vista a Gayà, del . El de Pedreguer es un valor al alza y tiene una cláusula de 100 millones, una cifra prohibitiva. Hace años que gusta en el Atleti, pero el fichaje parece francamente complicado.

Son muchos los nombres vinculados al Atleti y con el paso de los días, esa lista seguirá creciendo. Lo que sí está claro es que el club rojiblanco sabe que tendrá que acudir al mercado y que Simeone está convencido de que para poder seguir peleando por todo, habrá que hacer un gran esfuerzo para reforzar los laterales del equipo. Se ha puesto en marcha la "Operación Lateral" y el Atleti va a poner toda la carne en el asador para poder firmar a sus primeras opciones.