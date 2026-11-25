El Olympiacos-Milan se emitirá en Italia por Sky Sport. Para verlo en directo por streaming están Sky Go Italia y NOW TV: a continuación encontrarás los enlaces para seguir el partido.

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Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Karaiskakis Stadium

El Milan de Ruben Amorim visita el Karaiskakis Stadium del Pireo para enfrentarse al Olympiacos en la Europa League. Un partido importante para la trayectoria europea del Milan.

El Milan llega tras imponerse por 5-1 al Frosinone en San Siro. Marcaron Ramos, Jashari, Cisse y Pulisic, a los que se sumó un gol en propia puerta. El equipo ocupa la cuarta posición en la Serie A.

En Europa, la situación es distinta. El Milan ocupa el 28.º puesto en la fase de liga y viene de perder 2-0 contra el Ferencvaros. Amorim admitió que tiene poco tiempo para recuperarse y que no quiere arriesgar con nadie.

El Olympiacos, entrenado por Imanol Alguacil, ocupa, en cambio, la sexta posición. El domingo venció al Iraklis por 6-2 en liga, después del 0-0 ante el Rennes en Europa.

Para el Milan es una prueba a domicilio ante un equipo con confianza. Necesita puntos para enderezar su situación en la clasificación europea.

Esta es toda la información sobre el canal de TV y el streaming en directo para seguir el partido.

Noticias de los equipos

Imanol Alguacil dirige al Olympiacos, mientras que Ruben Amorim está al frente del Milan. Por el momento no se han comunicado lesiones, sanciones ni posibles alineaciones de ninguno de los dos equipos.

La información sobre las bajas y las alineaciones se actualizará cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Olympiacos ha sumado tres victorias y dos empates, sin derrotas, en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente es el 6-2 ante el Iraklis en la Super League. También figuran el 3-2 a domicilio contra el Kifisia y el 0-0 ante el Rennes en la Europa League. En total, ha marcado 14 goles y ha encajado 7.

El Milan ha ganado tres partidos y ha perdido dos en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el 5-1 ante el Frosinone en la Serie A, precedido por el 2-1 en el campo del Genoa y el 3-1 ante el Inter. Las derrotas llegaron contra el Ferencvaros (0-2) en la Europa League y contra el Bologna (4-2) en liga. Su balance es de 14 goles a favor y 9 en contra.

Precedentes

El último precedente en el conjunto de datos se remonta al 13 de diciembre de 2018, en la Europa League: Olympiacos-Milan 3-1. En el partido de ida, el 4 de octubre de 2018, el Milan había ganado 3-1 en San Siro. En los dos encuentros disponibles, cada equipo suma una victoria y seis goles a favor.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, el Olympiacos ocupa la sexta posición, mientras que el Milan está en el 28.º puesto.