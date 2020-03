Oficial: UEFA suspende Champions League y Europa League

UEFA ha anunciado que paraliza el fútbol debido al coronavirus.

El máximo organismo europeo en cuanto al fútbol se refiere afirma que "a raíz de los acontecimientos por la propagación del coronavirus en Europa y tras las decisiones de los diferentes gobiernos, todas las competiciones UEFA previstas para la próxima semana quedan suspendidas"

Esto incluye el partido entre y previsto para el próximo miércoles 18 de marzo, así como los encuentros entre Inter- y -, que ya habían suspendido sus partidos de ida como indica el comunicado: "la suspensión incluye los encuentros pendientes de octavos de final de la y de previstos para los próximos 17, 18 y 19 de marzo así como los cuartos de final de la Youth League previstos para los días 17 y 18 del presente mes".

