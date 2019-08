Oficial: Lo Celso deja el Betis para ser jugador del Tottenham

Tras una temporada en el conjunto andaluz, el argentino fue cedido al club inglés en una operación millonaria.

Faltaba sólo la confirmación oficial. Y ese anuncio llegó este jueves: Giovani Lo Celso se va del para jugar en el , aunque no dejará saliendo traspasado hacia , sino que llegará a Londres en calidad de cedido. Los Spurs pagan por el préstamo 16 millones de euros, y deberán pagar otros 40 si quieren firmarlo de forma permanente el año próximo.

"El acuerdo incluye una opción de compra mediante la cual la entidad londinense podrá hacerse con los servicios del mediapunta bético en propiedad", reza el comunicado oficial emitido este jueves por el propio club andaluz.

El argentino, de este modo, finaliza su etapa como jugador verdiblanco, tras apenas una temporada. Llegó a Heliópolis en agosto del año pasado, procedente del . Primero lo hizo en calidad de cedido, con una opción de compra de 25 millones de euros. Finalmente, en abril, los directivos del Betis hicieron uso de esa misma opción, colocándole al futbolista una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Así las cosas, de ese total de 56 millones de euros (16 del préstamo y 40 de la compra definitiva), el Betis obtendría una plusvalia de 31 millones, de los cuales el 20% es del PSG (6,2 'kilos'

En los últimos días, el conjunto dirigido por Rubi perdió así a dos hombres muy importantes de su plantilla, ya que también vendió también a Junior Firpo al . Eso sí: tendrá dinero para buscar sustitutos (¿llegará Borja Iglesias?).

LA DESPEDIDA DE LO CELSO EN REDES

"Es hora de cerrar una etapa muy importante en mi carrera y toca despedirme de esta manera, agradeciendo. Me llevo los mejores recuerdos y dejo atrás grandes momentos en los que he sentido el cariño de todos. Es difícil expresarme porque tengo sentimientos encontrados, alegría por un lado porque esto es un paso muy importante en mi carrera, y tristeza por el otro porque me voy de un lugar del que me han hecho sentir como en casa desde el primer momento. Sin dudas echaré de menos a mis compañeros, a este magnífico club, su fiel afición y esta gran ciudad. Gracias jugadores , cuerpo técnico , directivos y a todos los empleados que trabajan en el club. #MushoBetis", escribió Lo Celso en sus redes sociales.