Oblak, ese señor que todavía no tiene una estatua

Después de la turra de la presunta división, el cacareado plebiscito y del debate de todo a cien, el Atleti se reencontró consigo mismo. La grada, tal y como estaba previsto, arropó. A Koke, a Simeone y al grupo. Sin fisuras. Y el equipo, que fue de menos a más, no bordó el fútbol, pero hizo lo que sabe hacer. Entre semana, el discurso de Simeone fue explícito: pidió que los veteranos diesen un paso adelante y reclamó contundencia. Dicho y hecho. La parroquia tenía mono de Atleti y después de que San Oblak hiciese su milagro de cada día, el Atleti fue, de a poco, edificando su victoria. Koke, a buen nivel, se puso a coser jugadas. Correa, determinante en el partido, ofreció su mejor versión: girar sobre sí mismo, desequilibrar y fintar entre líneas. Y Morata, que no paró de trabajar para el equipo, volvió a vacunar. No fue un Atleti brillante, ni mucho menos, pero sí un equipo rocoso, organizado, capaz de estrangular a su rival y bastante eficaz en las áreas. Suficiente para tumbar a un Athletic que puso un pie en las playas del Metropolitano y que, al soñar con desembarcar, topó con el señor de casi siempre: Don Jan.

El Athletic, que amenazó con ser martillo y acabó siendo yunque, acabó descosido por la culebra en la cintura de Correa, por el orden táctico del Cholo y la pegada de Morata. Al mando de casi todo estuvo Koke. Para todo lo demás, Oblak. Nada para presumir, pero suficiente para recuperar crédito, mejorar la imagen y sumar tres puntos. Un buen botín. Lo hizo siendo el equipo áspero, incómodo y correoso de siempre. Uno sin seda en el mediocampo, pero con la maza en ambas áreas. No es casualidad. Siempre que el Atleti se parece a sí mismo, siempre que hace lo que saber hacer y cada vez que se empeña en insistir, acaba ganando. Y cenando pizza, claro.

No es nuevo, porque el verbo favorito del Cholo es insistir. La historia del Atleti entronca con ese ADN: consiste en caerse, levantarse y combatir. En insistir como Hércules con los doce trabajos, en insistir como Steve McQueeen en La Gran Evasión y en insistir como Rocky mientras Iván Drago le pone la cara como un mapa. Lo de Simeone nunca fue el fútbol refinado, ni la posesión eterna. Lo del Atleti tampoco. Lo suyo es lo del Atleti de toda la vida: insistir. Hablando de insistir. Como diría Matías Prats, permítanme que insista con Oblak. Él le quitó la confianza al Athletic y se la devolvió al Atleti. Aún no tiene una estatua de bronce a pies del Metropolitano, pero todo se andará. Él no necesita una placa en el paseo de las leyendas. Es un mito.

Rubén Uría