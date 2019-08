"Ansu Fati es fuerte, veloz y tiene desparpajo, hay que dar libertad a su talento"

Víctor Valdés, que hasta ahora ha sido su entrenador en el Juvenil A, ha valorado el debut del joven atacante.

Ansu Fati se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del tras convertirse en el segundo jugador más joven en debutar con el primer equipo del conjunto blaugrana. El atacante de ascendencia guineana tuvo sus primeros minutos este domingo ante el Real cuando aún no ha cumplido los 16 años.

La historia de Ansu Fati

El que ha sido hasta ahora su entrenador en el Juvenil A, Víctor Valdés, ya lo da por perdido para su equipo y cree que no volverá a jugar a sus órdenes para estar con regularidad entre el filial y el primer equipo. "No tengo la experiencia como entrenador para decidir eso. La dinámica que tiene en sus piernas es la ideal. Pienso que nuestra etapa como jugador y entrenador acabó. Hay una estima personal en pocos días", explicó.

Además, el ahora técnico detallaba su experiencia dirigiendo al jugador: "A mí no me sorprende. Lo he disfrutado muy poco. Vivió un momento especial con el juvenil A, lo he tenido muy poco. El primer día que lo puse, vino con molestias a . Tomamos la decisión de intentar resolver ese problema. Le dije que me enseñara las botas y eran un auténtico desastre, el dolor venía de ahí. Nadie cayó en comprar unas botas nuevas, y yo sí. Fuimos a comprar unas nuevas. Es fuerte, veloz y tiene desparpajo. A ese talento hay que darle la libertad para que fluya. Me alegro mucho por él, me ha llamado esta mañana y me ha hecho mucha ilusión. El número con el que debuta lo dice todo. Le estoy agradecido a Valverde que tuviera esos minutos".

Valdés, que lo ganó todo como jugador blaugrana, también dejó un consejo para el hombre del momento: "Que no se olvide de dónde viene. Representa el trabajo bien hecho. Tuvo la suerte de cumplir la meta, como la hemos cumplido otros. Que toque la gloria o no, es un camino muy diferente. Tiene alma de jugador de élite y es un asesino del área".