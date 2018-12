Noticia Goal: El ‘caso Isco’, una bomba de relojería en el Bernabéu

El Madrid tiene clara su postura en el ‘caso Isco’. Su desencuentro con Solari, su suplencia y el desplante a la grada en el partido ante el CSKA, han levantado ampollas en el club. Y el Madrid, que está perdiendo la paciencia, tiene clara su hoja de ruta: si Isco quiere reaccionar, perfecto, porque es un gran jugador. Pero si está molesto y quiere irse, saldrá. Estas son varias claves para entender mejor la cronología del ‘caso Isco’

Desencuentro Isco-Solari. En lo deportivo, el nuevo entrenador prefiere un fútbol vertical y un dibujo 4-3-3 donde se penaliza la figura de un mediapunta como Isco. El club lo sabe y respalda el principio de autoridad del entrenador. Si Isco quiere jugar más, debe rendir más. El entrenador está harto de que siempre le pregunten por el malagueño.

Isco, de indiscutible a residual. Se operó de apendicitis, volvió antes de tiempo haciendo un esfuerzo porque así se lo pidió Lopetegui y su decisión acabó perjudicándole, al no estar aún al 100%. La llegada de Solari le ha perjudicado claramente: ha pasado de titular a suplente, jugando 200 minutos de 810 posibles. Isco siente que es injusto.

El vestuario. Atrapado entre dos fuegos, el de Isco y el de Solari, el vestuario se debate entre el máximo respeto hacia la figura del entrenador y la empatía con Isco. Como ha podido constatar Goal, parte del vestuario entienden que la única solución al caso pasa por buscar lo mejor para el equipo: trabajar duro y lavar los trapos sucios en casa.

Isco, molesto. Indispensable en la selección y relegado en el Madrid, el malagueño está irritado con su situación. En su día, comentó en Marca Isco: "No soy tonto, si no soy titular con Ancelotti, Benítez y Zidane es por mi culpa". Un comentario autocrítico que gustó en la planta noble y se echa en falta ahora. Hoy Isco se siente poco valorado y dolido. No ya por jugar poco y tener un papel residual, si por el permanente chorro de filtraciones que han calado entre la opinión pública, como su presunto sobrepeso. El entorno del jugador cree que se le está maltratando en varios medios.

El contrato de Isco Alarcón. Renovó en septiembre de 2017, pasando a firmar un vínculo contractual con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022, pasando a percibir una mejora considerable de su salario. En aquel entonces, según ha podido saber Goal, la negociación no fue sencilla.Se llegó a especular con el interés del Barça y varios clubes de la Premier. Al final, Isco estampó su firma hasta 2022. Su cláusula es de 700 millones.

Los pretendientes de Isco. Un jugador de su talento tiene potenciales pretendientes y goza de un gran cartel en el mercado. A nadie escapa que el Manchester City, viendo que el club blanco tiene encarrilado el fichaje de Brahim Díaz, estaría encantado de utilizar esa vía para tratar de acceder al posible fichaje de Isco. Otro aspirante a su fichaje es la Juventus, que siempre ha mostrado interés por el de Arroyo de La Miel.

Reunión abortada. Según relveló el programa “Estudio Estadio” de TVE, Isco y su entorno solicitaron hace días una reunión con Florentino Pérez para mostrar al presidente su malestar por la situación del jugador. Ese encuentro no se produjo, según la información del programa, porque el presidente del Real Madrid declinó proceder a esa reunión.

La postura del club. El Madrid considera a Isco parte de su patrimonio y valora su trayectoria, pero Florentino Pérez está desencantado con la situación que se está produciendo. El club quiere que las aguas vuelvan a su cauce, pero en caso contrario, si el jugador sigue molesto y desea abandonar el Madrid, si Isco pide salir, en enero o en junio, el Madrid le pedirá que lo diga públicamente y venga con una gran oferta.

Enfrentamiento con la grada. Según revelan fuentes cercanas a la planta noble del club a Goal, el presidente y su directiva están molestos con el desplante que Isco le hizo a la grada del Bernabéu. En público tratarán de quitarle hierro, pero en privado no dudan a la hora de censurar un gesto que era absolutamente innecesario. La cúpula del club está hasta el gorro del ‘caso Isco’ y cree que el jugador está apagando el fuego con gasolina.

Futuro negro. Salvo giro inesperado de la situación y cambio radical de Isco, el futuro del malagueño en el Real Madrid se está oscureciendo. Su mal momento, su desencuentro con Solari y el desplante a la grada le colocan en una situación delicada. Si no reacciona y el ‘caso Isco’ sigue enquistado, el club no dudará en colocarle en la rampa de salida. La situación actual es una bomba de relojería a punto de explotar.