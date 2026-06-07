Noticia destacada: un delantero iraquí, retenido durante horas por el ICE justo antes del Mundial

El delantero iraquí Aymen Hussein fue interrogado durante horas a su llegada al aeropuerto O’Hare de Chicago, según un responsable de la Federación Iraquí de Fútbol, que luego criticó a la FIFA en X.

El delantero permaneció retenido casi siete horas. Además, al fotógrafo del equipo, Talal Salah, se le impidió entrar al país.

Las autoridades revisaron el teléfono del jugador a su llegada. Además, el fotógrafo del equipo, Talal Salah, fue retenido más de diez horas, sometido a controles similares y finalmente se le denegó la entrada.

Reuters señala que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional no han respondido a las solicitudes de comentario.

El sábado, la Federación Iraquí de Fútbol emitió un duro comunicado: «Felicidades a la FIFA por adjudicar el Mundial a un país capaz de retener durante siete horas a un jugador que nunca ha sido noticia por nada más que sus actuaciones en el campo».

«Cuando el máximo goleador de Irak, que se ha clasificado para el mayor evento deportivo del mundo, puede ser tratado como un sospechoso a su llegada, es difícil no preguntarse qué acogida les espera a determinados equipos, como Irán, y a sus aficionados», escribe la federación en X.

También recuerda el criticado Mundial de Catar: «Durante años se analizó y criticó cada detalle de la organización en Catar. Espero que Estados Unidos reciba el mismo nivel de control y atención mediática. Bravo, señor Infantino».