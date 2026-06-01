Noa Lang descarta fichar por un equipo español. El delantero de la selección holandesa lo aclaró en Instagram tras los rumores de Mundo Deportivo sobre un interés del Espanyol.

Ahora se prepara con la selección holandesa para el Mundial, aunque su futuro aún es incierto. Tras un primer semestre complicado en Nápoles, el club lo cedió al Galatasaray, donde tampoco fue titular.

Por ello, el delantero de 26 años regresará al Nápoles tras el Mundial. Según su padre, Lang quiere triunfar en Nápoles, declaró el lunes a De Telegraaf.

Pese a ello, el Espanyol intentará ficharlo. Mundo Deportivo asegura que el entrenador Manolo González y el director técnico Monchi lo admiran.

Por ello, la directiva ha iniciado contactos con el Nápoles, aunque la operación se antoja complicada.

El Nápoles pide unos 25 millones, la misma cifra que pagó el verano pasado, y eso supera el alcance del Espanyol.

Además, el propio Lang no parece muy interesado: en Instagram respondió a los rumores con un emoji sonriente.