Noa Lang enfada a sus propios seguidores con una llamativa acción fuera del terreno de juego

Noa Lang generó polémica el lunes en Turquía al lanzar con el rapero Lil Kleine el tema «Ewa Safi», cuyo videoclip se grabó en el estadio del Galatasaray. En el vídeo aparece con la camiseta de la leyenda Gheorghe Hagi.

Lang, que lleva tiempo dedicándose a la música bajo el nombre de Noano, ya había colaborado con Ronnie Flex y Jonna Fraser. Ahora sus actividades musicales reciben críticas en Turquía, sobre todo porque su rendimiento con el Galatasaray es irregular y, según rumores, el club habría renunciado a la opción de compra de 30 millones de euros al Nápoles.

El momento del lanzamiento resulta especialmente inoportuno para gran parte de la afición turca. En X, los seguidores expresan masivamente su frustración por el hecho de que Lang se dedique a la música, mientras el equipo se encuentra en una fase crucial de la temporada. «Nosotros hablamos del campeonato, ¿en qué anda él metido?», se oye con dureza.

Otros comentarios son aún más duros: «No hagas vídeos, juega al fútbol», escribe un aficionado, y otro añade: «Deja la música un rato y céntrate en el equipo, maldita sea». También se cuestiona su profesionalidad: «Parece más rapero que futbolista».

«¿Treinta millones? Ni siquiera vale tres», afirman. Otro concluye: «No debemos hacer definitivo su traspaso bajo ningún concepto». Según Fanatik, eso no sucederá.

Otros resumen: «Han convertido el club en un parque de atracciones. Juega tu juego, chico». Y concluyen con cinismo: «Que cante, pero, por favor, que se mantenga alejado del fútbol».

Al mismo tiempo, también se escuchan otras opiniones entre la afición. Una parte de los seguidores sigue encantada con Lang y desea que se quede más tiempo. «No lo dejéis marchar, es muy valioso para nosotros», escribe un aficionado.























