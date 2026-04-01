«No veo a nadie»... Ahmed Fattouh se burla de Yamal

Ahmed Fattouh, lateral izquierdo de la selección egipcia, cuajó una actuación destacada durante el partido que enfrentó a los Faraones con España el pasado martes, en el marco de los preparativos de ambos equipos para el Mundial de 2026.

Durante la primera parte del partido, que terminó en empate a cero, Ahmed Fathu se enfrentó a la estrella española Lamine Yamal y logró neutralizar su peligro.

Yamal no aportó mucho en el partido contra Egipto antes de ser sustituido, ya que tuvo grandes dificultades para penetrar por la banda izquierda de la selección egipcia, donde el jugador del Zamalek se encargó de marcarlo con éxito.

Fattouh recibió grandes elogios en Egipto tras su actuación frente a España, lo que llevó a algunos aficionados a burlarse de Yamal en las redes sociales.

Por su parte, Fattouh celebró los mensajes de elogio que recibió, así como algunas publicaciones que comentaban su enfrentamiento con Yamal.

A través de la función «Stories» de su cuenta de Instagram, Fattouh volvió a publicar varios tuits, uno de los cuales incluía una foto suya controlando el balón frente a Yamal con la leyenda «No veo a nadie».

También publicó otra en la que se leía: «Buenos días, tío Fathou... ¿Ya ha salido Yamal o todavía no?», en referencia a la expresión «se lo metió en el bolsillo», que se utiliza cuando un defensa destaca frente a un delantero y le impide crear peligro.

Por su parte, el programa español «El Chiringuito» afirmó que Ahmed Fattouh, jugador de la selección egipcia, se burló de Lamine Yamal.

Y continuó: «Compartió la historia de un aficionado que dice: “No veo a nadie”».

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