"No tendría sentido que Gareth Bale se marche a China por dinero"

El ex entrenador del Real Madrid y del porpio jugador galés, John Benjamin Toshack, analizó la situación del delantero tras las últimas polémicas.

Gareth Bale no puede jugar pero aún así es el portagonista indiscutible de la actualidad del tras su viaje a Londres y que se disparen los rumores de que podría salir del club blanco en el próximo mercado de invierno. En este sentido, uno de los entrenadores que mejor ha conocido al galés en su carrera, John Benjamin Toshack, ha analizado la situación.

"No creo que la marcha de Bale sea cuestión de dinero para él. No le veo sentido que se vaya a pero habría que preguntarle a él", explicó en Radio Marca el que fuera técnico del Real Madrid y de la Selección de Galés.

De hecho, el preparador elogió la labor de Bale en su etapa como merengue: "Los números de Bale desde que llegó al Madrid son muy buenos aunque tiene un problema con las lesiones. Es un jugador único, capaz de hacer cualquier cosa pero muy introvertido".

Toshack sí se mostró más crítico con la actitud de Bale al asegurar que no conocía al Primer Minisitro de Gran Bretaña y que sólo se fija en el golf: "Es muy difícil entender lo que ha dicho Gareth Bale sobre que no sabe quién es el primer ministro británico. No sé si le estaría tomando el pelo al periodista".