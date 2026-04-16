No solo Kees Smit; otros talentos neerlandeses también pueden aspirar a un gran fichaje

Givairo Read acaparó la atención el miércoles en Inglaterra. Según Sky Sports, el Manchester City planea fichar al lateral derecho de 19 años del Feyenoord el próximo verano.

El interés se destacó en directo por televisión. El lateral de Ámsterdam daría a los Citizens más opciones en la posición de lateral derecho.

Aunque está lesionado, el joven figura en la lista del City.

La noticia ya se conoció en noviembre, pero ahora el City parece dispuesto a actuar. El Bayern de Múnich también está interesado y podría abrirse una pugna por su fichaje.

Feyenoord no lo dejará marchar fácilmente: tiene contrato hasta 2029 y Transfermarkt lo valora en 25 millones de euros, aunque esa cifra podría no bastar para ficharlo.

¿Dos fichajes estrella?

Un año después de ganar la Euro sub-19 con Holanda, podrían fichar juntos.

Read ha jugado 50 partidos con el Feyenoord y Smit, algo más veterano, suma 74 con el AZ. Ambos tienen el mismo valor de mercado.