No pierde, pero no le gana: Gallardo no le encuentra la vuelta a Russo

Por cuarto partido consecutivo, River no pudo derrotar a Boca. Y aunque no perdió en los 90, los penales significaron otra eliminación copera.

Hay veces que dos partidos, aunque finalicen con el mismo resultado y similar desarrollo, no tienen nada que ver entre sí. Hace poco menos de tres meses, River iba a La Bombonera tras sufrir 20 bajas por Covid, con el quinto arquero del plantel, pero luego de empatar 1-1 y caer en los penales, terminaba con la frente en alto. Esta noche, en La Plata, la caída desde los 12 pasos tras el 0-0 fue una de esas derrotas que dolerán por mucho tiempo o hasta que la cicatriz suture con una victoria que debe ser contundente.

El Millonario llegaba al Superclásico por la Copa Argentina con la absoluta obligación de ganar: mientras espera por los cuartos de final de la Copa Libertadores y mostraba un altísimo vuelo futbolístico, con un equipo renovado y aceitado, Boca atravesaba una crisis que incluyó eliminación internacional, escándalo, aislamiento, la épica de los pibes contrapuesta con la apatía de los grandes, un triunfo en los últimos 13 partidos y apenas un gol en los cinco partidos del semestre.

Algo no le está resultando a Marcelo Gallardo, en lo que a estos partidos respecta. Miguel Russo se transformó en una piedra en el zapato desde que asumió en el Xeneize a principios del 2020, aunque los cuatro enfrentamientos ocurrieron durante este 2021. Es cierto, en los 90 minutos el Muñeco está "invicto" de derrotas, pero también de triunfos. Y chances tuvo: aquel de enero, pasó del 0-1 al 2-1 y se lo empataron; en marzo, se repuso de comenzar abajo pero no pudo ganarlo; en el mencionado de mayo, con juveniles y nada que perder, paradójicamente fue el que más cerca estuvo de dar el golpe. Pero esta vez fue el más flojo de los cuatro, obligado a jugar a lo que Boca quiso. Y cuando River no es capaz de imponer sus condiciones, no es River.

La insólita pelota que no alcanza a empujar Romero pudo cambiar todo, o la de Zuculini, o el remate del ex-Defensa y Justicia. Oportunidades tuvo y fueron las más claras. Pero no fueron una consecuencia del juego, sino que apenas fueron movimientos aislados acompañados por errores defensivos.

Nadie puede dudar que, con la llegada de Gallardo al banco riverplatense, la historia comenzó a cambiar en los clásicos: Sudamericana 2014, Libertadores 2015, Supercopa Argentina 2018, Madrid y la semifinal de Libertadores 2019. Sin embargo, por segunda vez consecutiva y sin importar de qué torneo se trate, debe masticar la bronca no solo de ver a su tradicional rival festejando, sino de no haber sabido utilizar las armas que le sobraban para evitarlo.