Según han revelado diversos medios de comunicación, en la directiva del club Al-Ittihad de Yeda se está debatiendo el futuro del portugués Sergio Conceição, entrenador del equipo, cuyo nombre se ha relacionado con una posible salida en los próximos días.

Consesão ha sido objeto de duras críticas en los últimos tiempos y de continuas peticiones para que abandone el cargo, especialmente tras la eliminación en las semifinales de la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, al caer derrotado ante el Al-Khulud en la tanda de penaltis.

El periodista Hattan Al-Najjar declaró en el programa «Nadina»: «El futuro de Conceição ya está decidido en el Al-Ittihad, ya que el entrenador portugués no seguirá al término de la presente temporada».

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Y añadió: «Consesão no seguirá aunque gane la Liga de Campeones de Asia, ya que la directiva ha tomado una decisión definitiva al respecto».

Y continuó: «El último comunicado emitido por la directiva del club solo tenía como objetivo calmar los ánimos, y Conceição se marchará al final de la temporada actual».

Y concluyó: «El entrenador ha llegado a un punto muerto con la directiva y tiene una mala relación con los jugadores en el vestuario».

Cabe recordar que el Al-Ittihad logró ayer viernes una trabajada victoria por 1-0 ante el Al-Hazm, en la jornada 27 de la Liga Roshen.