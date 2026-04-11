No es El Rakraki... Un entrenador marroquí, candidato a suceder a Renard en Arabia Saudí

A pesar de la aparente estabilidad en la selección saudí bajo el francés Hervé Renard, crecen los rumores de un cambio técnico antes del Mundial.

Entre las especulaciones, destaca el nombre de un técnico marroquí como opción principal para suceder a Renard, lo que podría marcar un nuevo rumbo para los Verdes.

Nabil Nakshbandi, crítico deportivo y ex presidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Saudí de Fútbol, afirma: «Hay varias opciones sobre la mesa, pero me inclino por el marroquí Hussein Ammouta».

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Y añadió: «Amota tiene una experiencia magnífica en el entrenamiento de selecciones, ha tenido un gran rendimiento con la selección jordana y espero que se haga cargo de la selección saudí».

Y añadió: «Si se descarta a alguien que ya haya dirigido selecciones, habría que valorar al brasileño Brikles Chamosca, técnico del Al-Taawoun».

El periodista Emad Al-Salmi, en el programa «Acción con Walid», pidió que Ammouta sea el próximo seleccionador.

Añadió que fichar a Ammouta o a su compatriota Walid Regragui impondría disciplina táctica y reforzaría el espíritu de lucha, aspectos clave ante el aumento de expectativas de cara al Mundial.

Destacó que la escuela marroquí de entrenamiento ha demostrado recientemente su éxito a nivel continental e internacional, lo que la convierte en una opción ideal para guiar a la selección hacia la consecución de resultados destacados en las próximas competiciones.

Amota no era el único candidato marroquí vinculado al banquillo de la selección saudí, ya que le precedió Walid Regragui, exentrenador de los «Leones del Atlas».