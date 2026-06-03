Nike y LEGO reinventan las Mercurial y las Air Max 95 en la colaboración definitiva para el patio de recreo

La moda futbolística y la cultura pop se unen de forma literal. Tras meses de rumores y adelantos de calzado urbano, Nike y LEGO presentan su primera colaboración lista para el campo.

El lanzamiento llega en un verano clave para el fútbol internacional. En vez de un truco caricaturesco, los equipos de diseño han creado una estética elegante que une juego creativo y rendimiento de élite.

Las botas Jr. Mercurial Vapor Pro y Academy, pensadas para jóvenes, unen velocidad y un gráfico de ladrillos LEGO inspirado en la pantera, listo para atacar.

Nike x LEGO

Para los que prefieren canchas pequeñas, las Jr. Tiempo Streetgato ofrecen el mismo impulso: rendimiento de pista cubierta y estilo urbano con estampados de ladrillos LEGO vibrantes y detalles metálicos. Ambos modelos se rediseñaron para que la nueva generación juegue con fuerza, orgullo y autenticidad en cualquier superficie.

La colección fluye del calzado al resto del equipación con energía animal y detalles por descubrir. Las camisetas y pantalones Aero-FIT llevan la creatividad más lejos con motivos de jaguares y ranas dardo venenosas en estampados de ladrillos que cubren toda la prenda.

Nike x LEGO

Insignias iridiscentes, detalles de minifiguras LEGO y estampados fotorrealistas invitan a mirar con atención. La camiseta de portero “Hollywood Keepers”, con su patrón personalizado, transmite la solidez de un muro en el área. Para mantener el rendimiento, toda la ropa incorpora la tecnología de refrigeración Aero-FIT, que absorbe el sudor sin renunciar a la estética.

La colección se cierra con las Air Max 95 en dos versiones juveniles: los mismos estampados animales y una suela degradada que lleva la individualidad más allá del minuto 90.

Nike x LEGO

Fruto de la colaboración global en curso entre ambas marcas, la colección ofrece una historia unificada de juego sin límites donde el rendimiento se une a la creatividad.

Cada pieza está pensada para niños expresivos, decididos y listos para hacer suyo el juego.

Disponible en la tienda Nike x LEGO.

La colección Nike Football x LEGO se lanzará el 4 dejunio en Nike, LEGO y tiendas seleccionadas.

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