Nigel de Jong envía un mensaje muy claro a Arne Slot sobre la selección holandesa

Nigel de Jong afirma en Voetbal International que ahora no hay vacante para el puesto de seleccionador de la Oranje, pues Ronald Koeman sigue al frente.

El contrato de Koeman con la KNVB vence tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y aún no ha decidido su futuro.

«No quiero especular. Ronald es nuestro seleccionador y confiamos plenamente en él», añade.

El excentrocampista de Ajax y Milan, entre otros, asegura que, por tanto, ahora no hay vacante para el puesto.

«Ahora solo cuenta el Mundial. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Consideramos todos los escenarios, pero hoy no hay vacante».

Según Valentijn Driessen, de De Telegraaf, Arne Slot ansía incorporarse a la selección holandesa: «Está suplicando de rodillas por ese puesto», afirmó el jefe de fútbol.