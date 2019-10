Nicolás Muñoz: “Acá hago otras tareas como orientar a los jugadores jóvenes”

El delantero de El Vencedor habló de su momento con los tabudos.

Nicolás Muñoz, delantero de El Vencedor, explicó que no solo juega como delantero para el benjamín de la Primera División, ya que también le toca ser guía de algunos jugadores que tienen su primera experiencia en el fútbol mayor de El Salvador y, por lo tanto, los guía sobre cómo enfrentar cada partido, mantener la humildad, aunque pasen un buen momento deportivo.

“En El Vencedor no se trata sólo de ser el goleador, acá hago otras tareas como orientar a los jugadores jóvenes. No se me hace extraño tener este rendimiento, vivo siempre motivado. Espero terminar bien el torneo y que El Vencedor logre grandes objetivos”, comentó Muñoz al periódico “El Gráfico”.

Sobre el liderato de goleo que posee con 10 anotaciones, el panameño dijo: “Es una satisfacción, siempre trabajo igual en todos los equipos. La diferencia es que estoy jugando más que en Metapán, por eso fue que decidí salir de ese equipo. En El Vencedor estamos tranquilos”. Muñoz espera terminar como goleador del torneo, según lo ha expresado en varias ocasiones.