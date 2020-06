Nicolás Castillo: "A pesar de las lesiones, quiero hacer historia en América"

El chileno, junto a Nicolás Benedetti, se mostró esperanzado de cara a su futuro en las Águilas. El colombiano indicó que "volverán fortalecidos".

Nicolás Castillo se ha mostrado activo en las redes sociales durante la cuarentena por el coronavirus. Esta vez, el delantero chileno fue protagonista de un Live con el sitio oficial del América, en el que repasó su presente en las Águilas, afirmando que más allá de las lesiones que no le han permitido explotar, mantiene el sueño vivo de hacer historia en el conjunto que dirige Miguel Herrera.

El formado en , quien se recupera de dos trombosis en la pierna derecha, externó que desea ayudar al conjunto azulcrema en diálogo con su compañero Nicolás Benedetti.

"Nos han pasado lesiones y siempre decimos que vamos a ser campeones, que a pesar de todo queremos hacer historia acá. Yo soy más grande que Nico y lo que más quiero es que sea campeón, que haga historia acá y se pueda ir a los mejores equipos del mundo", indicó el exPumas.

Y en la misma línea, sostuvo que "a los dos nos han tocado lesiones un poco graves, un poco de infortunio porque a él (Benedetti) le pasó lo de la fractura del quinto y fue por un pisotón, la lesión de su rodilla también fue por una jugada que no tenía tanta importancia y fue una lesión grave".

Finalmente, el colombiano expuso que “nuestra historia ha sido un poco igual; llegamos, empezamos bien, de pronto las lesiones nos han impedido mostrar todo lo que tenemos, pero estoy seguro que los dos vamos a salir de estas situaciones que nos han pasado y vamos a volver más fortalecidos para darle muchas alegrías a este club”, cerró.

Cabe recordar, eso sí, que el conjunto azteca se encuentra evaluando si inscribir al chileno en el siguiente torneo. "Vamos a ver (si registrarán a Castillo o no) porque a final de cuentas los estatus de FIFA dicen que si un jugador no los inscribes a un torneo se puede ir gratis. Hay muchas cosas que hablar con Santiago (Baños)" mencionó hace unos días Herrera en entrevista para Fox Sports.

Y, respecto a su recuperación, Castillo mencionó que “tenemos que hacer muchos exámenes, muchos estudios, entre el 20 y el 25 de junio tengo un examen con la doctora que me operó para ver cómo va avanzando la situación y esto es de día a día, hemos notado mucho avance y eso nos pone muy contentos. No podemos decir tiempos”.

“Son muchas las ganas que tengo, estoy muy enfocado en volver a entrenar en estar con mis compañeros y se los riesgos que tiene esta situación que me pasó a mí, pero no va ser impedimento, yo siempre ante la adversidad siempre he salido adelante y esta no va ser la excepción”, concluyó.