Ni los problemas estomacales frenaron a Borja Iglesias contra la Real Sociedad

No será el partido en el Reale Arena el más excelso en cuanto a calidad que haya firmado Borja Iglesias. Si no llega a ser por el premio final del gol, premio más que merecido, dicho sea de paso, incluso podría pasar desapercibida la actuación del delantero para algunos. Pero lo cierto es que el Panda libró una batalla de las que generan adeptos. Más que comprometido con la causa y con el choque propuesto desde la pizarra por Pellegrini, el gallego se fajó con los centrales rivales, especialmente en su pelea particular con Le Normand. Ganó duelos aéreos y terrestres, puso la pausa en las acciones que así la requerían y aún tuvo fuerzas para aguantar una contra final y tener su recompensa cerrando el marcador. Y todo ello con problemas estomacales.

El jugador no se sintió bien las horas previas al encuentro por dolencias gástricas que le hicieron dudar sobre si participar en un partido que iban a ser más que exigente como finalmente así fue. Pero el 9 verdiblanco quiere aprovechar el momento de forma que vive y no se borró de la importante cita ante un rival directo en la carrera por Europa. Igualmente sabe que tiene que apurar sus opciones de cara a estar en la lista final de Luis Enrique y poder disponer de un hueco en la selección que dispute el Mundial de Catar. Y quién sabe si ese gol y ese partido le valen para ser uno de los elegidos.

Además de todo eso, marcó su octavo gol en la competición para seguir la estela de Robert Lewandowski, y es que el punta es segundo en la clasificación de máximos anotadores sólo superado por los doce tantos del polaco. Sin duda, un partido completo, diferente a los habituales del Panda, y que le ayudan a sumar unidades en las cábalas que pueda tener el seleccionador.

Los noventa minutos del delantero verdiblanco sirvieron para contribuir a que su equipo superara una prueba más que difícil en el caminar bético. Un resultado que le vale al Real Betis para presentar su candidatura en firme para conseguir la cuarta plaza ya que hoy por hoy es el mejor posicionado para ello, ganándole a rivales directos como el Villarreal y la Real Sociedad, arrebatándole a este último, y ante su gente, esa posición. El golpe en la mesa que han dado los de Pellegrini esta jornada ha sido relevante a la vez que liberador. La racha como visitante estaba pasando un momento delicado y de esta manera se rompe una mala dinámica lejos de Heliópolis, donde no ganaba en Liga desde el choque ante el Mallorca del 20 de agosto. El chileno es un hombre que le gusta cuidar los detalles, la pasada temporada vio como su equipo dejó escapar puntos en su casa que le impidieron sumar para aspirar a la Champions. En esta se ha mejorado ese aspecto pero a domicilio no le estaban saliendo las cuentas por diferentes circunstancias y en San Sebastián era el escenario perfecto para lograrlo. Los viajes y los partidos, sobre todo este último de Europa League, con retraso del vuelo incluido, afloran la fatiga muscular de los jugadores y el técnico ideó otro plan para el choque. Aguantó el arranque inicial de los vascos y masticó el encuentro hasta el final para escalar una posición en la clasificación y colocarse en Liga de Campeones.