Neymar y Álvaro González se vovieron a enzarzar tras la final de la Supercopa en Francia

El central del OM y el delantero del PSG vivieron un segundo episodio del enfrentamiento que ya tuvieron en su duelo de hace unos meses.

El y el Olympique de volvieron a medir sus fuerzas este miércoles en la final de la Supercopa de y el duelo volvió a hacer que saltaran chispas entre Neymar y Álvaro González después de que los parisinos se proclamaran campeones.

Tras la victoria, Neymar mandó un recado al defensa español en twitter con el mensaje: "Rey, Álvaro, verdad?". El ex de Racing, y no se cortó y respondió compartiendo una imagen de un lance suyo con el ex del Barça en el partido y un mensaje contundente.

Mes parents m'ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021

"Mis padres me enseñaron a sacar la basura. Vamos, Marsella, siempre", comentó el defensa del OM antes de que Neymar repondiera: "Y se olvidaron de cómo ganar títulos".

Álvaro fue el que zanjó la discusión con un nuevo mensaje en el que compartía la imagen de Pelé con sus tres mundiales y recordaba a Neymar que siempre estaría a la sombra de O Rei en el fútbol brasileño. Neymar volvió a responderle que sólo es famoso por él.

Y tú la mia 🤣 te hizo famoso.. de nada fenômeno 🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021

Este último sólo es un nuevo episodio desagradable entre Neymar y Álvaro González después de que al principio de la temporada ambos se enfrentaran en un partido de la y el brasileño le acusara de haberle dedicado insultos racistas.