Neymar no jugará por decisión del club: "Las negociaciones están más avanzadas"

Leonardo, director deportivo del PSG, no cierra el traspaso del brasileño, pero asume que está más cerca

Sigue el culebrón Neymar y el siguiente capítulo era esperado: no jugará contra el la primera jornada de . Y no será por ninguna molestia física, porque esas ya se disiparon, sino por decisión del club. Y, con todo lo que ha ocurrido las últimas semanas, no es absurdo pensar que todos los partidos de Neymar en el ya se han jugado. De momento, compás de espera y a la grada.

Fue Leonardo, el directo deportivo, quien anunció que Neymar no estaría presente en el inicio de la liga. Es más, fue más allá y comentó la situación actual y las importancia del mercado para haber tomado la decisión de sentarle en la grada este fin de semana. "Las negociaciones están más avanzadas que antes, pero eso no significa que estemos listos para dar nuestro visto bueno", recalcó el director deportivo, que ha vuelto esta temporada a la dirección deportiva del club parisino sustituyendo a Antero Henrique.

Leonardo no dio más datos de por dónde van las negociaciones, aunque los dos grandes españoles han sido relacionados con el jugador. Según ha podido saber Goal el estaría cerca de convencer al PSG con una oferta que incluiría 50 millones de euros, a Semedo y a Coutinho. El equipo francés siempre estuvo interesado en el lateral derecho azulgrana, pero hasta ahora el club de Bartomeu había sido renuente a incluirle en una operación.

El , por su lado, sigue expectante, tiene buena relación con el PSG, lo que llegado el caso puede ser una carta a jugar, pero también tiene agujeros en la plantilla que hacen que una inversión como la que tendría que hacer por Neymar sea complicada en un verano, además, en el que ya ha ido con frecuencia al mercado para retocar una plantilla que el año pasado se quedó muy lejos de sus objetivos. Se entiende que la podría ser otra opción, aunque esta estaría mucho más lejos actualmente de poder cristalizar.