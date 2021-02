Neymar, baja ante el Barcelona: "El dolor es inmenso; no sé hasta cuándo aguantaré"

El delantero del PSG reacciona tras conocer que se pierde por lesión el partido de Champions.

Neymar será baja para el partido que enfrentará al PSG con el Barcelona, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Después de conocer el alcance de su nueva lesión, el jugador brasileño hizo una publicación en Instagram en la que admite que "el dolor es inmenso y el llanto es constante".

"La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más, pararé un rato de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol", reza la publicación que hizo Neymar en las redes sociales. Y agrega: "A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque dribleo y constantemente me golpean".

Neymar se sincera y afirma también: "No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo. Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o quién carajo que "realmente hay que golpearlo", "se cae", "llora", "niño", "mimado", y etc".

El ex jugador del Barça, que estará en el dique seco por cuatro semanas, remata: "Honestamente me entristece y ni siquiera sé cuánto podré soportarlo, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS".