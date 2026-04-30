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Manuel NeuerBayern München
Bart DHanis

Traducido por

Neuer está harto y acude a las redes sociales durante el partido fuera de casa contra el PSG

Paris Saint-Germain vs Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Liga de Campeones

Imágenes virales muestran que Manuel Neuer pidió al community manager de su club algo curioso durante el PSG-Bayern.

En el vídeo del Bayern se ve a Neuer, visiblemente frustrado con un recogepelotas del PSG que se niega a darle un balón.

Entonces Neuer toma otro balón y se lo da al community manager, que graba detrás de su portería.

El community manager se queda con el balón y se lo devuelve cuando Neuer se lo pide.

Sin embargo, el martes por la noche encajó cinco goles en el vibrante partido contra los franceses (5-4).

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