Neuer está harto y acude a las redes sociales durante el partido fuera de casa contra el PSG

Imágenes virales muestran que Manuel Neuer pidió al community manager de su club algo curioso durante el PSG-Bayern.

En el vídeo del Bayern se ve a Neuer, visiblemente frustrado con un recogepelotas del PSG que se niega a darle un balón.

Entonces Neuer toma otro balón y se lo da al community manager, que graba detrás de su portería.

El community manager se queda con el balón y se lo devuelve cuando Neuer se lo pide.

Sin embargo, el martes por la noche encajó cinco goles en el vibrante partido contra los franceses (5-4).











