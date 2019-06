Neto-Cillessen: Un cambio de cromos sobre la mesa de Valencia y Barça

Ambos clubes estudian un intercambio en sus respectivas porterías

La posibilidad está sobre la mesa y lleva tiempo cociéndose a fuego lento. Según ha podido saber Goal, Jasper Cillesen y Neto Murara podrían protagonizar un curioso cambio de cromos entre los recientes finalistas de la . Cillessen lleva tiempo pidiendo salir de , quiere tener minutos y busca un equipo que juegue Champions. Todas esas condiciones las cumple el . Y al holandés, por cierto, no le han convencido las ofertas de y para hacerse con sus servicios, ya que el Barça aspiraba a recaudar unos 30 millones por él. El Valencia le colmaría de lleno en ese sentiido. Titularidad garantizada, buen club jugaría Champions y no tendría que cambiar de país, sólo de ciudad. Y a Marcelino le agrada sobremanera.

En cuanto a Neto Murara, pues a pesar de que se ha publicado que su relación con el entrenador no es buena, según ha podido saber Goal sigue siendo cordial y su posible salida no tendría nada que ver con un aspecto deportivo, sino con una cuestión económica. Neto ha cambiado de representante, lleva tiempo pidiendo un aumento de sueldo considerable en su ficha y hace tiempo que maneja dos ofertas bastante buenas de clubes de la Premier. En Barcelona agrada, aceptaría ser suplente de Ter Stegen y tendría ese aumento de ficha que persigue en Valencia y no le dan.

Las negociaciones entre clubes han existido y las conversaciones se han sucedido, pero la operación aún no es firme y dependerá de diferentes aspectos. En todo caso, la voluntad de ambos portagonistas será clave. Eso sí, no es ningún bulo: el intercambio de porteros entre Neto y Cillessen es una posiibilidad que estudian y tienen sobre la mesa tanto Barça como Valencia.