Cómo ver el Neftchi Fargona vs Al Hilal con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 5 23 nov 2026 - 08:45

El Neftchi Fargona recibe al Al Hilal en la Liga de Campeones Élite de la AFC. El conjunto uzbeko intentará dar la sorpresa en casa ante uno de los clubes más laureados de Arabia Saudí.

El Neftchi Fargona ocupa la novena posición en la clasificación del grupo Oeste y llega a este partido tras perder por 3-2 ante el Navbahor Namangan en la liga uzbeka el 20 de noviembre. Su trayectoria continental ha sido irregular: en sus compromisos más recientes de la Liga de Campeones Élite de la AFC, empató contra el Tractor y perdió ante el Al Ittihad.

El entrenador Islom Ismoilov necesitará una reacción contundente de su plantilla. El Fargona ha demostrado que puede marcar goles, como los cuatro que le hizo al Bunyodkor Tashkent en liga, pero su balance defensivo en esta competición es motivo de preocupación.

El Al Hilal llega como segundo clasificado del grupo Oeste y en un buen momento tanto en la competición nacional como en la continental. El equipo de Simone Inzaghi ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su único tropiezo fue una derrota por 3-1 ante el Al-Shamal en la Liga de Campeones Élite de la AFC a finales de octubre.

El gigante saudí se repuso de ese revés con una victoria por 2-0 ante el Shabab Al Ahli Dubai en la competición continental, confirmando su calidad en los momentos importantes. Viaja a Uzbekistán como claro favorito.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber para ver en directo el Neftchi Fargona vs Al Hilal.

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