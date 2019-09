Necaxa, Querétaro y Santos, los líderes humildes de la Liga MX

Estos tres equipos, contra todo pronóstico, marchan en lo más alto de la tabla del torneo Apertura 2019.

Tan solo van nueve fechas del torneo Apertura 2019. Y aunque todavía es muy pronto para realizar proyecciones, lo cierto es que hay tres equipos que particularmente nos han llamado la atención por su inesperado rendimiento en este arranque de temporada: Necaxa, Santos y Querétaro.

Rayos, Guerreros y Gallos Blancos se robaron el protagonismo en el campeonato con extraordinarios resultado, dejando en un segundo plano a los cuatro grandes de la Liga MX. De hecho, estos clubes comandan la tabla de posiciones con 17 unidades y apuntan a meterse en la Liguilla.

El momento que atraviesan es realmente impresionante, sobre todo por tratarse de clubes humildes que no cuentan con el presupuesto de varios rivales. En Goal explicamos algunas de las causas por las que , Santos y marchan en lo más alto del torneo Apertura 2019.

FICHAJES INTELIGENTES

El éxito deportivo no siempre está vinculado al gasto de los clubes en el mercado de pases. Si no, que le pregunten al Necaxa, equipo que ha dado una verdadera lección de cómo se debe fichar. Los Rayos han sido sumamente inteligente en las incorporaciones y cada movimiento va en pro del rendimiento colectivo.

Actualmente, uno de los casos más sorprendentes es el de Maximiliano Salas. El delantero argentino fue adquirido por 2.2 millones de dólares proveniente de . Y en apenas cuestión de semanas, se convirtió en una de las grandes figuras del equipo, peleando el título de goleo con los cracks de la Liga MX.

PROYECTO DEPORTIVO

Una palabra clave en el éxito de estos tres equipos: planificación. El caso más importante es el de Santos, cuyo proyecto deportivo cuenta con bases muy sólidas que poco a poco lo convierten en uno de los más regulares de la . Eso, sin dejar de lado la rentabilidad y la estabilidad económica del club lagunero.

Santos hizo un equipo a la medida de Guillermo Almada, quien ha conseguido plasmar su filosofía en el terreno de juego. El club realizó incorporaciones en posiciones donde las necesitaba y además mantuvo a buena parte de la base del plantel. Así, los Guerreros hoy por hoy son de los mejores equipos del Apertura 2019.

FILOSOFÍA DE PARTIDO A PARTIDO

Es lo que caracteriza a todos los equipos pequeños que logran dar la sorpresa en cualquier liga del mundo: ir partido a partido. Ninguno de estos clubes se plantea objetivos más allá del próximo compromiso de la Liga MX. Esto les permite mantener los pies sobre la tierra, no dejarse llevar por la euforia y jugar cada duelo como una final.

Ya lo dijo Víctor Manuel Vucetich, técnico de Gallos Blancos, cuando le preguntaron por el buen momento de su equipo: "Aún no ganamos nada. La parte importante del liderato son los puntos consecuencia de la labor con el equipo. Debemos seguir trabajando, cuidando la cuestión mental. No hemos logrado nada hasta que no logremos la clasificación y libremos el porcentaje"