Nazar tras la victoria ante Olimpia: "No tengo estrellas, pero tengo guerreros".

Liga Nacional de Honduras: El DT de UPNFM compartió su alegría luego de que su equipo venciera por primera vez a los Albos en el Estadio Nacional.

UPNFM vive un gran momento en el Torneo Clausura y lo dejó más que claro este domingo, tras vencer por primera vez a Olimpia en el Estadio Nacional. Tras el partido, el entrenador de los Universitarios, Salomón Nazar, compartió su satisfacción por el trabajo que hicieron sus jugadores.

"Un partido bastante extenso y sobre todo en el segundo tiempo, con buena respuesta del equipo, yo quisiera que así como lo hicimos en la segunda parte, lo hinchiéramos desde el inicio, pero no hay duda que hemos hecho varios cambios y todos están comprometidos con la institución y aquí es obligatorio lucho y correr, no ha dado resultado y vamos a seguir haciendo así", indicó el DT en unas declaraciones recogidas por Diez..

"Corregimos algunas cosas y los cambios nos funcionaron. Pero el espíritu que tiene el equipo. No tengo estrellas, pero tengo guerreros y eso es importante", agregó.

Sobre el momento que atraviesa el equipo, que marcha cuatro en el certamen, dijo: "Estoy orgulloso, tenemos ocho encuentros de no perder y no lo hemos hecho mal. Yo sé que este equipo tiene para más, tiene más fútbol. Yo me he fijado que en la segunda vuelta el nivel va seguir".

"Este es un esfuerzo de los muchachos, este grupo con cualquier entrenador funciona, no vamos a perder la cabeza por un comentario de ese tipo, ya estamos grandecitos y tenemos los pies sobre la tierra", explicó.

Por último, reconoció que ahora buscarán conseguir el triunfo el miércoles ante Marathón, el líder del Clausura. "Es el único equipo que nos ha ganado, siempre nos ha costado contra Marathón, pero nos vamos a preparar bien como lo hacemos para todos los partidos y tratar de arrebatarle ese invicto", finalizó.