Napoli contra Barcelona, amistoso de pretemporada: alineaciones, convocatoria, día, hora, noticias y cómo verlo

El último partido de pretemporada de un Barcelona que sigue en construcción

El tiene ya casi todo terminado en la pretemporada. Solo les queda un partido más, en Michigan, para volver a y centrarse ya definitivamente en el arranque de La Liga para la próxima temporada. El equipo azulgrana no podrá contar en el encuentro contra el con Messi, que se quedó en la Ciudad Condal por una pequeña lesión muscular. Acababa de llegar de vuelta de vacaciones y no pudo viajar, y eso lleva a que el astro argentino no vaya a disputar ni un minuto en pretemporada.

El Barcelona ganó 2-1 en Miami y ahora se juega la vuelta de ese partido, pues el encuentro de hoy forma parte de un torneo que han organizado entre y el Calcio.

CONVOCATORIA

ALINEACIÓN PROBABLE

Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Griezmann, Dembélé, Suárez.



LESIONADOS Y SANCIONADOS

Lesionado: Messi (molestia muscular).

El partido se disputará este sábado 10 de agosto a las 23:00 horas de España (22:00 en Islas Canarias, 18:00 en y 17:00 en ,164:00 en y en ) y se podrá ver en España en Barça TV.