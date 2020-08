Nadie lo esperaba: el peligro de un Olympique Lyon sin nada que perder

Los franceses alcanzaron las semifinales en 2010 y enfrentan al Manchester City de Guardiola buscando repetir su mejor actuación en Liga de Campeones.

Pocos creían que el Olympique de podría sacar a Cristiano Ronaldo de su torneo favorito. Pero el cuadro francés se cargó a la Juventus en Turín y ahora sueña con volver a dar la campanada. Esta vez estará enfrente uno de los favoritos para quedarse con el título, el de Pep Guardiola. Con casi nada por perder y casi todo por ganar, el equipo de la tiene la gloria europea a tres partidos y no querrá desaprovechar la oportunidad de colocar su nombre en la historia grande de la Liga de Campeones por primera vez.

Rudi García, un acertado golpe de timón

Rudi García le cambió la cara al Olympique de Lyon en la actual temporada, que comenzó de forma desastrosa con el brasileño Sylvinho como entrenador. El mal inicio llevó al conjunto de la Ligue 1 a destituir al exjugador del FC para darle el banquillo a Rudi García, hijo de Jose 'Pepe' García, un ex futbolista almeriense emigrado a por culpa de la Guerra Civil y que llegó a jugar en el Sedan. En apenas unas pocas semanas Rudi lograba revertir la situación por completo, y meses después depositaría al Lyon en unos impensados cuartos de Champions.

Tras una discreta carrera como futbolista -las lesiones no le acompañaron-, García debutó como técnico a los 30 años en el Corbeil-Essones, aunque su confirmación no llegó hasta que se hizo cargo en 2008 del , con el que ganó un doblete inesperado en 2011 (Ligue 1 y ; en aquel equipo jugaba Eden Hazard). Más tarde le contrató la y luego el Olympique de , pero García no volvería a ganar títulos más allá de que en 2014 fue nombrado entrenador del año en la por su buena tarea en la capital italiana. Muy criticado en Francia pese a los buenos resultados del Lyon y tachado de ultra-defensivo, también guió al Olympique de Marsella a la final de la 2018, esa que perdió contra el .

Memphis, una estrella ayudada por la pandemia

El Olympique de Lyon no cuenta con grandes estrellas en su plantilla, cuyo valor de mercado asciende a los 358 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt (casi tres veces menos que la del City). Su capitán y figura, el holandés Memphis Depay, se rompió los ligamentos cruzados en diciembre de 2019 y se esperaba que no volviera a jugar en el curso actual. Sin embargo, el parón por coronavirus Covid-19 le permitió recuperarse y estar listo para ayudar a su equipo en el momento más importante del curso. El ex del , por quien el Lyon pagó 20 millones de euros en 2017 tras no poder el jugador cumplir con las altísimas expectativas que había en Old Trafford, dejó atrás la lesión que le marginó durante buena parte de la campaña y es una de las armas más peligrosas que tienen los galos para seguir soñando. El centrocampista Houssem Aouar es la otra gran figura y, además, el jugador con valor de mercado más alto (49,5 millones según Transfermarkt), seguido por el propio Depay (44 'kilos) y Moussa Dembélé (40 millones). De acuerdo con la prensa francesa, a Aouar (22 años) le siguen poderosos clubes de Europa como , Manchester City, o .

El artículo sigue a continuación

Llega al tramo final sin lesiones ni sanciones

Sin ningún futbolista lesionado ni ninguno sancionado, es probable que Rudi García repita ante el Manchester City el once que cayó en Turín pero que logró clasificar a los cuartos de final. En ese sentido, el Lyon podría saltar al campo con Lopes, Marçal, Denayer, Marcelo, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Dubois, Depay y Toko-Ekambi. Sin embargo, distintos medios franceses especulan con la posibilidad de que Rudi haga alguna modificación, con Denayer y Cornet viendo en peligro su sitio en el once inicial.

El Madrid sufrió la mejor versión del OL en Champions

Si bien en Francia ha ganado hasta siete veces la Ligue 1 (todas ellas en el Siglo XXI), cinco veces la Copa de Francia, una vez la Copa de la Liga y ocho vececs la Supercopa de Francia, el club fundado en 1950 no sabe lo que es conseguir la . Su único trofeo internacional es la Copa Intertoto de 1997, por lo que tiene ante sí una posibilidad histórica.

En la temporada 2009-10 consiguió el Lyon su mejor participación en una Liga de Campeones, alcanzando las semifinales del campeonato al eliminar al Real Madrid de Manuel Pellegrini en octavos (triunfo 1-0 en Francia y empate 1-1 en el Bernabéu) y al Girondins de Bourdeaux en cuartos de final. En ese recordado equipo de Claude Puel jugaban, por ejemplo, Hugo Lloris, Miralem Pjanic (un gol del nuevo jugador del FC Barcelona eliminó al Madrid), Kim Kallstrom, Lisandro López o Jeremy Toulalan. Les frenó en semis el de Louis Van Gaal, perdedor de la final contra el Inter de Mourinho.