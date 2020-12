Nacional - River, por la Copa Libertadores: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

Tras el 2-0 en la ida, el Millonario contará con una ventaja más que importante para cerrar la llave a su favor ante el Bolso en Montevideo.

River tenía una serie que, a priori, podía parecer algo más complicada de lo que terminó siendo: el Millonario venció a Nacional por 2-0 en el partido de ida en el Libertadores de América y viajará a Montevideo para enfrentar a Nacional con una ventaja más que importante para meterse una vez más entre los cuatro mejores del continente.

Los de Núñez intentarán sellar la clasificación a semifinales, instancia a la que llegaron en todas las ediciones de la desde 2017 y que Marcelo Gallardo solo no alcanzó en 2016, cuando fue eliminado por Independiente del Valle. En caso de pasar de fase, se encontrarán con el ganador de Libertad - Palmeiras, llave que se define este martes.

LA FORMACIÓN DE RIVER

Marcelo Gallardo aún no definió la nómina de futbolistas que viajarán a la capital uruguaya, pero ya sabe que seguirá sin poder contar con Enzo Pérez, quien aún no tiene el alta tras haberse contagiado de coronavirus. La gran duda es la presencia de Ignacio Fernández, quien salió lesionado en el empate frente a Argentinos el pasado fin de semana y el DT ya analiza alternativas en caso de que el zurdo no se recupere: Bruno Zuculini, autor del segundo gol en la ida, parece correr con ventaja, mientras que Santiago Sosa y Julián Álvarez también son opción.

Más equipos

LA FORMACIÓN DE NACIONAL

El Bolso cayó el pasado domingo en el clásico ante Peñarol con mucho polémica y la bronca todavía dura, pero los de Jorge Giordano deberán cambiar el chip para afrontar un encuentro y un resultado que será muy cuesta arriba. En principio, el DT no cuidó jugadores para afrontar el duelo ante el Manya y la incógnita es si hará algún cambio o repetirá el mismo once que en la cancha de Independiente.

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El partido se disputará el jueves 10 de diciembre desde las 21.30, en el Estadio Libertadores de América, de Avellaneda. El arbitraje estará a cargo del chileno Roberto Tobar.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por ESPN 2 , disponible en los sistemas básicos del cable. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).