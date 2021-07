El técnico mexicano fue presentado con su nuevo club. Aseguró que buscará buen trato de pelota y ser ofensivo.

Nacho Ambriz fue presentado oficialmente con el Huesca, mostrando su felicidad por cumplir con una meta más y llegar a un cuadro que aspira a jugar la próxima temporada en la Primera División del balompié español.

En conferencia de prensa, el técnico mexicano contó que decidió llegar a este club por mero interés deportivo, sacrificando muchos otros aspectos. "La Segunda división española dicen que es la sexta liga europea. Podría estar en mi país tranquilamente y viniendo aquí he renunciado a muchas cosas porque para mí el dinero no lo es todo. No vengo recomendado por nadie, sino porque me interesó el proyecto", confesó.

Al ser cuestionado sobre qué filosofía piensa practicar, el extimonel de León fue claro: "Me gusta un equipo competitivo que trabaje mucho y hacerlo con mucha humildad. Nada me espanta. También me gusta corregir lo que no se hace bien y seguir aprendiendo".

El Huesca descendió para la presente temporada, teniendo como gran objetivo volver a la máxima categoría pronto. Por ahora, es una de las cinco nóminas más costosas de la Liga Smartbank.