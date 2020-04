Mundiales y geopolítica: cuando la guerra atravesó la pelota

A lo largo de las 21 ediciones del máximo certamen a nivel selecciones, fueron muchas las ocasiones en los que hubo más que 22 jugadores y un balón.

La Copa del Mundo de Fútbol es el certamen que paraliza al planeta, el que todos los jugadores quieren disputar y el que todos los países desean ganar, aunque solamente ocho de ellos lo lograron. La competencia se inició en 1930 y solo la Segunda Guerra Mundial y el primer año de la posguerra obligaron a suspender las ediciones que debían llevarse a cabo en 1942 y 1946, aunque, claro está, no fueron las únicas ocasiones en que la geopolítica y la guerra se metieron al campo de juego y participaron de la cita máxima del deporte.

Duelos entre países con enfrentamientos bélicos, partidos que atravesaron la 'Cortina de Hierro' en tiempos de Guerra Fría, gobiernos totalitarios que utilizaron al fútbol como propaganda o futbolistas que llevaron a la cancha los conflictos supieron hacerse presentes en los Mundiales y Goal decide repasar los más importantes.

DIEGO, DIOS Y LAS MALVINAS

Sería una falta de respeto calificar de "revancha" el choque entre e , en los cuartos de final de 86, en relación a la inexplicable Guerra de Malvinas sucedida cuatro años antes, por decisión de un irresponsable dictador necesitado de apoyo popular. Pero ese 22 de junio, Diego Armando Maradona llevó sobre sus hombros a los más de 600 fallecidos, otros tantos heridos y todos aquellos pibes que debían convivir toda su existencia con una experiencia traumática y dolorosa. Con todo eso, el 10 jugó el partido de su vida, metió 'la mano de Dios' por encima de Shilton y, unos minutos después, eludió a cuanto inglés se le cruzara para meter 'El gol del siglo". Malvinas es una herida que aún sangra en Argentina, pero que ese día dolió un poco menos.

ALEMANIA VS. ALEMANIA

Ocho años antes de la disputa de la Copa del Mundo 1974, FIFA decidió darle a Federal la posibilidad de seguir con su reconstrucción luego de la Segunda Guerra Mundial, así como unos meses atrás el COI le otorgó a Munich la realización de los de 1972. Lo que nadie imaginaba era que el sorteo emparejaría al anfitrión con la 'otra' Alemania, la Democrática, ubicada del otro lado del Muro de Berlín y bajo el régimen comunista.

El encuentro se disputó el 22 de junio en Hamburgo, envuelto en extremas medidas de seguridad pero desarrollado de forma absolutamente pacífica y significó un arma de doble filo para los del este: porque lograban vencer 1-0 a su gran rival futbolístico y político, pero clasificarse en el primer lugar del Grupo A lo llevó a compartir zona en la Segunda Ronda con , y Argentina, en el que solo sumaría un punto; por su parte, el equipo liderado por Franz Beckenbauer solo tuvo oposición en la sorprendente , a la que superó 1-0 y así llegó a la final, donde lograría el milagro de ganarle a la Naranja Mecánica. Tal fue el reproche por la victoria de los orientales que Juergen Sparwasser, autor del único gol en Hamburgo, fue acusado de favorecer a los federales y en 1988 decidió dejar el país, aunque su exilio solo duró un año, hasta la caída del Muro.

EL PARTIDO DE LA PAZ

El 4 de diciembre de 1997, el mundo miraba hacia , donde se sorteaba la Copa del Mundo del año siguiente. Y Joseph Blatter, que vería su primer certamen como presidente de la FIFA, no podía ocultar su preocupación cuando la bolilla que llevaba el nombre de era asignada al Grupo F, donde ya se encontraba . Dos naciones en conflicto desde 1979, cuando la Revolución encabezada por el ayatolá Jomeini, que había tomado la República para instaurar un régimen islámico, tomaba por asalto la Embajada de Estados Unidos en Teherán y secuestraba a más de 50 personas durante 444 días. Las tensiones, lejos de aplacarse, se mantuvieron latentes durante los conflictos en Medio Oriente, especialmente por la guerra entre iraníes e Irak durante la década del 80 y ambos gobiernos, en lugar de llevar tranquilidad a la cita futbolística, se encargaron de agregar dramatismo.

Quienes hicieron caso omiso fueron los planteles de ambos equipos y quien jugó un papel clave fue Jalal Talebi, entrenador del combinado asiático pero residente en San Francisco desde 1980. Los 22 futbolistas se fotografiaron juntos en la previa del encuentro, los iraníes le entregaron rosas blancas a sus adversarios deportivos y el triunfo 2-1 de Irán fue una anécdota, aunque el ayatolá intentó atribuirse la victoria. Porque ese 21 de junio, el que ganó fue el Fair Play. "Hicimos más en 90 minutos que los políticos en 20 años", afirmó el estadounidense Jeff Agoos, en un resumen exacto del "partido más politizado de la historia".

EL MILAGRO DE BERNA

Solo habían pasado nueve años desde que había caído Berlín, Alemania, Adolf Hitler y la disparatada idea nazi del Nuevo Orden. FIFA había impuesto como sanción a los alemanes que no participen en Brasil 1950, por lo que pudieron regresar para la cita en 54. En la fase de grupos, el conjunto teutón había sufrido a los Magiares mágicos, que lo había derrotado 8-3 con Ferenc Puskás como director de orquesta. Sin embargo, se volvieron a ver en la final y ocurrió el Milagro de Berna: pese a arrancar 0-2 a los 8 minutos de juego, Alemania logró dar vuelta el tanteador y ganar por 3-2 a falta de seis minutos.

El equipo amateur de Die Mannschaft, integrado por jugadores que no eran profesionales y que se volvieron héroes nacionales, no solo terminaba con el invicto de 33 partidos de los húngaros; era la piedra fundacional de la reconstrucción social y económica, dejando atrás la etapa del sufrimiento de la posguerra. El himno volvía a sonar en público, el pueblo volvió a mostrar orgullo por la patria que cometió los más atroces crímenes de guerra y Europa dejó de mirar con desconfianza gracias al equipo de Sepp Herberger y el gol de Helmut Rahn.

EL MUNDIAL DE IL DUCE

De Hitler a Benito Mussolini. Los dictadores que llevaron a Europa a su más sangrienta época vieron en el deporte un espacio para legitimarse y desarrollar su propaganda. Después de ausentarse en el primer Mundial por no aceptar la decisión de elegir a como sede, se preparó para mostrarle el fascismo al mundo, incluso sin respetar el reglamento de FIFA a la hora de nacionalizar jugadores extranjeros. Il Duce sabía que ganar era una misión nacional sin importar el cómo. La Azzurra recibió numerosas ayudas arbitrales durante los cinco partidos que disputó y hasta Ivan Eklind, árbitro sueco de la final, fue obligado a levantar su brazo durante el saludo fascita.

Pero la situación más clara fue la charla previa que Mussolini le dio a los jugadores en la noche previa, entendida como una lisa y llana amenaza de muerte en caso de no ganarle a Checoslovaquia. Así, los goles del Mumo Orsi y Angelo Schiavio no solo significaron el primer mundial para Italia, sino una garantía de vida para el plantel, luego explicada por Luis Monti, el argentino que jugó la final del 30 con la Albiceleste (por la que denunció amenazas que le atribuyó al propio Duce en su intento por nacionalizarlo) y la del 34 con la Azzurra: "en Uruguay, si ganaba me mataban; en Italia, si perdía me fusilaban".

EL FESTEJO DEL ÁGUILA

La implosión de Yugoslavia tras la Guerra de los Balcanes provocó y aún provoca polémica y dolor entre las naciones implicadas. En el año 2018 ya habían transcurrido 27 años del inicio y 17 del fin del conflicto, al menos en los libros de historia. Pero Kosovo, territorio parcialmente reconocido como independiente en 2008, es aún reclamado por . ¿Qué participación tendría Suiza en esta disputa? La presencia de varios jugadores de origen albanokosovar en el plantel presentado en la Copa del Mundo 2018, que comparta grupo con los serbios, que justamente dos de ellos, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, conviertan los goles para el triunfo 2-1 y que lo celebren realizando con sus manos en el pecho el gesto del águila de dos cabezas de la bandera de Albania.

Tanto Xhaka como Shaqiri eran hijos de kosovares exiliados en Suiza a principios de los 90 y no dudaron en mostrar al mundo su origen étnico, pese a exponerse a sanciones y a las posibles represalias. Como si fuera poco, el duelo se había disputado en Kaliningrado y también se lo interpretó como un gesto para que Putin no intentara intervenir en los Balcanes.

EL 6-0 DE LA POLÉMICA

Dictaduras utilizando eventos deportivos para mostrar sus "bondades" al mundo es una historia repetida hasta el hartazgo. Y Argentina no era la excepción. La Junta Militar aprovechó el Mundial 78 para denunciar una "Campaña Antiargentina" de quienes intentaban realizar un boicot, escondió crímenes de lesa humanidad en la ESMA, a metros del Estadio Monumental y, como frutilla del postre, celebró el primer título Albiceleste. Pero para que los dirigidos por César Luis Menotti llegaran a la final ante Holanda, que repetía la clasificación al partido clave aún sin Johann Cruyff (el mito expresaba que no quiso viajar a un país gobernado por una dictadura, pero luego reveló que sufría miedo por un secuestro sufrido unos meses antes), debía golear a Perú en el último partido de la Segunda Fase.

Argentina necesitaba ganar por cuatro goles de ventaja y lo hizo por 6-0. Sobornos a los jugadores, dinero de origen narco, amenazas de Videla y Henry Kissinger (Secretario de Estado norteamericano), un crédito no reembolsable al gobierno incaico para la adquisición de trigo fueron algunas de las teorías extradeportivas que explicaron la victoria argentina, frente a futbolistas locales que juran no saber ni apoyarlas. El secreto ya está en muchas tumbas y otros tantos se lo guardarán, mientras el trofeo por aquel título brilla en la sede de AFA.

EL CLASIFICADO QUE FALTÓ

Así como se habló de la Copa del Mundo de 1934, debe hablarse de su sucesora, 1938, un año antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Italia ya había tenido su Mundial y Alemania había hecho lo propio con los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín. En una polémica decisión, ya que la organización le correspondía a Sudamérica y específicamente a Argentina, la FIFA le entregó la organización a los franceses, país del cual provenía Jules Rimet y que sería uno de los más golpeados en el conflicto bélico, atacado por los nazis en 1940.

Pero una de las situaciones más gráficas del clima prebélico fue la clasificación de 16 selecciones, pero la participación de 15. En el camino, tres meses antes del inicio de la competencia, Adolf Hitler anexó a (Anschluss) al territorio del Tercer Reich y finalmente ese cupo quedó vacante, lo cual favoreció a , sorteado como su rival. Lo paradójico de todo esto fue que, después de jugar el "partido final" entre sí en abril y perder 2-0, la selección teutona incorporó nueve jugadores de origen austríaco (aunque no logró sumar a su gran figura, Matthias Sindelar, opositor al Führer), pero ni eso ni la arenga de Goebbels le alcanzó. Abucheado por todo el Parque de los Príncipes, con el cántico de La Marsellesa cada vez que tenían la pelota, empató 1-1 con Suiza en el partido inaugural y tras perder 4-2 en el desempate quedó eliminada.