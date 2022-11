Por qué los jugadores de Alemania se tapan la boca con la mano durante la foto de grupo previa a los partidos del Mundial Qatar 2022

La imagen va a dar la vuelta al mundo. Antes del duelo ante Japón, que significaba el estreno de Alemania en la Copa del Mundo de Qatar 2002, los jugadores teutones han posado para las cámaras tapándose la boca con las manos. El gesto se ha vuelto viral en las redes y sin duda, el gesto de los jugadores alemanes va a dar mucho que hablar.

De entrada, se trata de una manera de protestar por no haber podido lucir el brazalete 'arcoiris', ante la amenaza de la FIFA de castigar con cartulina amarilla a los jugadores que lucieran ese emblema. Está por ver si ese gesto de taparse la boca con la mano es una crítica directa a la FIFA o si no tiene nada que ver con esa circunstancia.

Así lo ha corroborado la federación alemana en sus redes sociales, explicando que se sentían empujados a hacer algo que no podían admitir y que eso es como taparles la boca.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.



Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7